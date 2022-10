“Estoy agradecido de jugar en Racing y de haber quedado en su historia”

Marcos afirma estar viviendo un “momento especial” y reconoce que en un principio conquistar el campeonato 2022 de la Liga era algo “impensado”. “Teníamos equipo para pelear el torneo y debíamos armarnos para eso. Ganarlo cómo lo hicimos, fue algo único. Nos quedamos con el Apertura y el Clausura. Creo que vamos a quedar en la historia del club y de la Liga”, señaló.

Gigena llegó a Racing de Carhue este año. El contacto, contó, se dio a través de dos amigos de ese club: Facundo Rapetti, que jugó un tiempo en Puan Football Club, y Arístedes Ferreyra.

“Ellos hablaron con los dirigentes y de ahí en más me contactaron, tuve unas tres o cuatro charlas, cuando llegamos a un acuerdo me sumé al equipo y arrancamos a pleno,” expresa.

Marcos… ¿En qué crees que se basa el éxito de Racing?

-Es un plantel de mucha jerarquía. En la primera parte del campeonato tuvimos un gran Apertura, le ganamos a casi todos. Tuvimos algún desliz pero prevaleció el gran nivel de jugadores como Maxi Cantoni, Facu Rapetti, Emilio Romero, Braian Benítez que llegó en la tercera fecha, el arquero Hernán Herrera, los dos centrales, todos de gran experiencia, con algún campeonato sobre sus hombros. Un partido donde por ahí no jugábamos bien, aparecía esa jerarquía que necesitás y te hace ganar. Es importante contar con esos jugadores porque cuando no se juega bien, como por ejemplo nos pasó en la final, aparecieron los que tienen ese plus.

-Se nota que es una política institucional porque cuando uno observa la tabla de posiciones de Inferiores se da cuenta que el trabajo viene bien de abajo.

-Sí, tal cual, en todas las Divisiones Inferiores están primeros. En reserva, perdieron las dos semifinales, capaz que un poco injustamente pero estuvieron ahí arriba peleándola.. Es un trabajo que el club viene haciendo desde hace muchos años y da sus resultados.

-Estábamos acostumbrados a verte en otros puestos más adelantado en la cancha. ¿Cómo fue que terminaste jugando como marcador de punta?

Como el tecnico Raúl Sánchez, contaba con muchos volantes pero no con un 4, porque estaba con un brazo quebrado y por lo menos en el primer campeonato no podía jugar, me propuso el puesto a mí. Me preguntó si me animaba a hacerlo y le dije que sí, yo me adapto a cualquier posición y encontré un gran lugar donde puedo jugar. Me sentí muy cómodo, igualmente en muchos partidos jugué de volante, en otros de cinco, estuve por todos lados..

Fui medio como el comodín de Raúl cuando faltaba algún jugador.

-¿Como fue tu proceso de adaptación al grupo?

El grupo que me tocó este año fue espectacular. Si bien me recibieron compañeros que ya conocía, tomé contacto con otros con los que ya había jugado en contra. Todos me trataron espectacular, al igual que el cuerpo técnico. Es uno de los clubes más grandes de la Liga. Estoy agradecido de jugar en Racing y de haber quedado en su historia.

-¿Te entrenás en Bahía?

-Me preparo físicamente en Bahía con un grupo formado pro chicos de Blanco y Negro, algunos de Tiro de Puan y con Maxi Laffitte, el profe.

-En Carhué, la rivalidad de San Martín y Racing se parece a la de los clubes de acá

-Sí, la verdad que la convocatoria de público que llevan es espectacular. Estar adentro y vivirlo es fantástico, creo que es uno de los mejores clásicos que hay para jugar. Tuve la posibilidad de jugar cuatro campeonatos y la verdad, es espectacular, en cualquiera de las dos canchas siempre se llena. Es para disfrutarlo.

-¿Cuándo te toca jugar frente al Fara se te deben movilizar varios sentimientos…

-Sí, obvio. Yo soy del Club y siempre voy a serlo. Puede ser raro, pero ahora estoy defendiendo la camiseta de Racing y hay que dejarla en lo más alto. El club es grande de por sí, ya sea por sus jugadores y por su gente.

-Juan Manuel Ibarra también jugó en Racing

-Sí, creo que fue en la década del 90′ si mal no recuerdo él también salió campeón con el club.

-En el futuro pensás continuar en Racing

-Por ahora el objetivo es terminar esta etapa y ganar la Supercopa, todavía no lo tengo decidido. Más adelante habrá tiempo para charlar sobre este tema. Ahora vamos a ver si podemos terminar de coronar el año, si bien ya ganamos, vamos a ver si podemos meter una frutillita al postre.

-¿Ves la posibilidad en algún momento de regresar a PFBC?

-Sí obvio, PFBC es mi club y siempre le voy a estar agradecido por todo porque yo nací ahí. Cuando sea necesario y lo considere estará la posibilidad de volver.

-Contanos sobre vos, seguramente ya te encontrarás finalizando tu carrera universitaria

-Estoy estudiando Contador Público y me queda 1 año, trabajo en un estudio contable. Tratando de ponerle toda la energía que puedo. El laburo, el estudio y el entrenamiento me exigen mucha dedicación, pero hay que meterle sacrificio.

-Felicitaciones por el presente que estás viviendo…

-Muchas gracias y quiero agradecer a toda la comisión directiva de Racing al cuerpo técnico a mis compañeros y a toda la gente que nos ha acompañado desde la fecha uno. Totalmente agradecido porque sin todos ellos, nada de todo esto hubiese sido posible.