Inferiores: Por falta de árbitros no se jugó la fecha completa

En la reanudación del torneo, luego del paréntesis por el Día de la Primavera, la novena fecha –segunda de los desquites—del Clausura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez se jugó solamente de manera parcial, debido a una situación vergonzosa.

En el estadio “Eduardo Gayraud” de Pigüé únicamente se presentaron dos árbitros de la Asociación Suarense para controlar los cuatro partidos entre Club Sarmiento y Automoto. Como resultado sólo confrontaron en 8ª.

Los presidentes de los clubes involucrados acordaron que si no llegaba otro juez para completar la terna, suspendían los cotejos de 7ª, 6ª y 5ª, cosa que finalmente sucedió y truncó la ilusión de los chicos que se preparan toda la semana para jugar.

También constituye una falta de respeto para las instituciones y sus dirigentes, que hacen un gran esfuerzo; para los cuerpos técnicos que trabajan diariamente en la contención y preparación de los niños y para los padres, que se movilizan sábado a sábado para seguir a sus niños.

La falta de árbitros también se repitió en Puan F. Club vs. Racing de Carhué (igualmente se jugó al fecha) y no es nueva, dado que días pasados al menos ocurrió en otros enfrentamientos, como el de Peñarol de Guaminí vs. Puan F. Club.

Es hora de actuar con seriedad. Esto no puede volver a suceder. A propósito, desde la Liga se emitió el siguiente comunicado: “Ante la ausencia informada por los clubes del número de árbitros necesarios para dirigir los partidos de divisiones inferiores, se solicita a las instituciones que lo manifiesten por escrito, a los fines de tratarlo y tomar las medidas del caso”.

Los resultados registrados en la jornada sabatina son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Atlético Huanguelén 6 vs. Independiente 1 y El Progreso 2 vs. Boca Juniors 4. Libres: Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento.

Sexta: San Martín de Santa Trinidad 0 vs. Deportivo Sarmiento 2. Libres: Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Boca Juniors.

Séptima: Atlético Huanguelén 6 vs. Independiente 1; San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Deportivo Sarmiento 2 y El Progreso 1 vs. Boca Juniors 4. Libre: Blanco y Negro.

Octava: Atlético Huanguelén 2 vs. Independiente 0 y San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Deportivo Sarmiento 0. Libres: Blanco y Negro y Boca Juniors.

Zona “B”

Quinta: Peñarol de Pigüé 0 vs. Unión Pigüé 2 y Unión de Tornquist 0 vs. Deportivo Argentino 4. Suspendido: Club Sarmiento vs. Automoto. Libre: San Martín de Saavedra.

Sexta: Peñarol de Pigüé 5 vs. Unión Pigüé 0 y Unión de Tornquist 1 vs. Deportivo Argentino 4. Suspendido: Club Sarmiento vs. Automoto.

Séptima: Peñarol de Pigüé 1 vs. Unión Pigüé 1 y Unión de Tornquist 2 vs. Deportivo Argentino 2. Suspendido: Club Sarmiento vs. Automoto. Libre: San Martín de Saavedra.

Octava: Club Sarmiento 0 vs. Automoto 0; Peñarol de Pigüé 0 vs. Unión Pigüé 1 y Unión de Tornquist 0 vs. Deportivo Argentino 0. Libre: San Martín de Saavedra.

Zona “C”

Quinta. Postergado: Empleados de Comercio vs. Sportivo Belgrano de Espartillar. Libres: Tiro Federal de Puan, San Martín de Carhué y Racing Club.

Sexta: Empleados de Comercio 1 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0; San Martín de Carhué 5 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Puan F. Club 0 vs. Racing Club 2. Libre: Tiro Federal de Puan.

Séptima: Empleados de Comercio 3 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0; San Martín de Carhué 3 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Puan F. Club 0 vs. Racing Club 0. Libre: Tiro Federal de Puan.

Octava: Empleados de Comercio 1 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 3; San Martín de Carhué 6 vs. Peñarol de Guaminí 0 y Puan F. Club 0 vs. Racing Club 5. Libre: Tiro Federal de Puan.

Próxima fecha

El sábado que viene será el turno de la décima fecha, tercera de las revanchas. El programa a cumplirse es el siguiente:

Zona “A”: Independiente vs. Blanco y Negro (5ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento vs. Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Santa Trinidad vs. El Progreso (7ª). Libre: Boca Juniors.

Zona “B”: Deportivo Argentino vs. Club Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Saavedra (5ª, 7ª y 8ª) y Automoto vs. Unión Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª). Libre: Unión de Tornquist.

Zona “C”: Tiro Federal de Puan vs. Empleados de Comercio (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Sportivo Belgrano de Espartillar vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y San Martín de Carhué vs. Puan F. Club (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Peñarol de Guaminí.

–Con información de diario digital Nuevo Día