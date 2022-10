Juegos Bonaerenses: Agustín Weimann recibió la Medalla de Bronce en Poesía

La premiación pertenece a la edición 2021, pero por el contexto de pandemia vivido en aquel entonces, la entrega se concretó este lunes en la Delegación de Darregueira, según explicaron mediante un comunicado de prensa municipal.

Este lunes, en la Delegación de Darregueira, el Delegado José Luis Ceminari, entregó a Agustín Ignacio Weimann la Medalla de Bronce que obtuvo por su poesía en los Juegos Bonaerenses 2021.

“Lo felicitamos por su participación en los mencionados torneos con su producción escrita “Umngane”, por la cual fue honrado con este premio. Por el contexto de pandemia en el que nos encontrábamos, no fue posible otorgarla misma a fines del 2021, razón por la cual, ayer el Delegado tuvo el honor de hacer entrega de la misma.

Le agradecemos a Agustín por representarnos cada año en esta disciplina cultural y lo felicitamos, una vez más, por sus logros,” expresaron desde el Municipio.

Umngane(*)

Estas en todas partes, a mi lado

sin perder de vista lo difícil que lo he pasado.

Me escuchas, me abrazas

y en el fondo de mi corazón, tus palabras son mi alma.

Umngane, Umngane, Umngane,

No me dejes solo, no sueltes mi mano

me guías en cada paso, sin esperar nada a cambio.

Refuerzas siempre mi espíritu y entusiasmo

Me ayudas a valorar lo bueno y lo malo.

Umngane, Umngane, Umngane,

siempre estás conmigo y nadie lo sabe.

por AGUSTÍN IGNACIO WEIMANN

(*) Umngane(significa Amigo en Zulú)