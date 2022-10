Juegos Bonaerenses: Resultados de la segunda jornada competitiva

Pasó una nueva jornada de competencias en el marco de las finales provinciales de la 31° edición de los Juegos Bonaerenses.

A continuación, se brinda un resumen de lo acontecido el día de ayer, lunes 03 de octubre:

Ajedrez: Guadalupe y Sofia Abigail Parino ganaron sus partidos de la fecha.

Sapo: Elsa Vicente (adultos mayores) jugó su último partido.

Futbol intelectual sub 16 masc: derrotados 5 a 3

Futbol intelectual sub 16 fem: empataron 1 a 1.

Futbol intelectual +17: no lograron vencer a su rival.

Rugby sub 16 y sub 14: no lograron vencer a Junín y Olavarría, respectivamente. Mañana vuelven a competir.

Softbol sub 16 masc: derrotados frente a Moreno. Mañana vuelven a competir.

Beach voley sub 14 masc: Cayó ante General Pueyrredón

Handball sub 14 masc: no pudo vencer a General Pinto.

Voleibol sub 18 masc vs: Moreno ganaron en dos sets.

Bonaerenses en carrera

Flavia Mariezcurrena, categoría universitarios

Iñaki Oyarzabal categoría universitarios

Ingacio Girando sub 18

Erica Egert sub 18

Culturales

Solista vocal sub 18 Francesco Demaria

¡Agradecemos y felicitamos a todos los representantes de nuestro Distrito por su excelente actuación!

