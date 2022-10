Racing de Carhué es quíntuple campeón de la Liga Regional de Fútbol

Al imponerse 4 a 3 en definición por penales a Blanco y Negro, luego de igualar 2 a 2 el tiempo reglamentario, Racing Club de Carhué se adjudicó el torneo Clausura, y como también había ganado el Apertura, automáticamente se coronó campeón 2022 de Primera división en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El enfrentamiento definitorio se desarrolló en la cancha de Club Sarmiento de Pigüé, donde los goles fueron obra de Franco Pane y Maximiliano Pecotche para el equipo albinegro; Emilio Romero –penal—y Facundo Rapetti para la Academia. Dirigió Walter Vargas, quien expulsó a Jacinto Herrero (ByN) y Emilio Romero (RC).

Este es el quinto título que obtiene Racing en la LRF. Los anteriores fueron en 1992, 1993, 1994 y 2018.

En el final, en un gesto para destacar, los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Blanco y Negro les hicieron el pasillo a los flamantes monarcas.

El domingo arranca la Supercopa

LRF: así será la ida de los octavos de final de la Supercopa (primero son locales los peor ubicados) una vez que finalice el Torneo Oficial 2022

Puan F. Club (16°) vs. Racing Club (1°)

D. Argentino (15°) vs. El Progreso (2°)

Boca Juniors (14°) vs. Tiro Federal (P) (3°)

E. de Comercio (13°) vs. A. Huanguelén (4°)

Unión (Tornquist) (12°) vs. Peñarol (Pigüé) (5°)

Automoto (11°) vs. Independiente (6°)

San Martín (C) (10°) vs. Peñarol (Guaminí) (7°)

Blanco y Negro (9°) vs. Club Sarmiento (8°)

Claudio Meier – Nuevo Día y Deportornquist// Foto gentileza Emiliano Arriaga//