Tiro recibió a los pibes de Espartillar (Resultados y posiciones)

Fue en la serie de partidos válidos por la 12° Fecha del Torneo Clausura de Inferiores. En 5° División, un gol en contra, le bastó al “Tártaro” para quedarse con los tres puntos. En 6°, con 3 de Francisco Gilardi, Santiago Berlato y Simón Torre, el dueño de casa venció a Sportivo por 5 a 2. En 7° Federico Kappes anotó en tres oportunidades, Alan Zurita hizo lo propio en dos y Santino Demaría fue otro de los que completó otro rotundo triunfo, esta vez por 6 a 2. Mientras tanto, en 8°, la visita sumó de a tres, luego de un contundente 4 a 0. El Fara tuvo fecha libre. Este sábado será el clásico de Inferiores, a jugarse en el “Polideportivo”.

(Diario Nuevo Día) Para los cuartos de final, por ahora sacaron el boleto seis equipos de la zona “A” y dos de la zona “C”. Tres empates y un triunfo de Automoto en el clásico de Tornquist.

Tras desarrollarse este sábado la duodécima fecha, quinta de la segunda rueda, ocho equipos están clasificados para los cuartos de final del torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

De los que sacaron boleto para los cruces definitorios, seis son de la zona “A”: D. Sarmiento en 5° y en 6°; B. y Negro en 6°, 7° y 8°, más A. Huanguelén en 8°. Los dos restantes pertenecen a la zona “C”: Racing (C) en 6° y en 8°.

Cabe señalar que logran el pasaje, en cada categoría, los dos primeros de las tres zonas en que están divididos los elencos y los dos mejores terceros, por promedio entre puntos y partidos jugados.

La programación tuvo como enfrentamiento saliente el clásico de Tornquist, que dejó como saldo tres empates (1 a 1 en 5°, 2 a 2 en 6° y 0 a 0 en 8°) y una victoria de Automoto (3 a 0 en 7°).

De la programación prevista no se jugó el partido de 5° entre San Martín (C) y E. Comercio, debido a que varios jugadores del club de Guaminí disputaron este sábado la final de Reserva.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA

ZONA “A”

Quinta:

-D. Sarmiento 3 vs. Boca Jr. 1

-A. Huanguelén 5 vs. El Progreso 1

Libres: Independiente y B. y Negro.

Sexta:

-San Martín (ST)0 vs. B. y Negro 4

-D. Sarmiento 7 vs. Boca Jr. 0

Libre: A. Huanguelén.

Séptima:

-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro 6

-D. Sarmiento 3 vs. Boca Jr. 0

-A. Huanguelén 4 vs. El Progreso 0

Libre: Independiente.

Octava:

-San Martín (ST) 0 vs. B. y Negro 2

-D. Sarmiento 5 vs. Boca Jr. 0

Libres: Independiente y A. Huanguelén.

POSICIONES

ZONA “A”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol D. Sarmiento 25 9 8 1 0 20 4 +16 A. Huanguelén 16 8 5 1 2 19 8 +11 Boca Jrs. 14 9 4 2 3 20 17 +3 El Progreso 10 8 3 1 4 9 15 -6 Blanco y Negro 7 8 2 1 5 8 9 -1 Independiente 0 8 0 0 8 6 29 -23 ZONA “A”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol D. Sarmiento 21 8 7 0 1 29 9 +20 Blanco y Negro 18 7 6 0 1 23 4 +19 A. Huanguelén 6 6 2 0 4 8 11 -3 San Martín (ST) 4 7 1 1 5 2 16 -14 Boca Jrs. 1 6 0 1 5 2 24 -22 ZONA “A”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Blanco y Negro 30 10 10 0 0 39 4 +35 A. Huanguelén 23 10 7 2 1 29 8 +21 D. Sarmiento 21 11 6 3 2 26 13 +13 San Martín (ST) 14 11 4 2 5 25 31 -6 Boca Jrs. 13 10 4 1 5 17 18 -1 Independiente 3 10 1 0 9 7 33 -26 El Progreso 0 10 0 0 10 8 44 -36 ZONA “A”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Blanco y Negro 25 9 8 1 0 18 0 +18 A. Huanguelén 17 8 5 2 1 15 2 +13 Independiente 14 9 4 2 3 7 4 +3 San Martín (ST) 10 9 2 4 3 3 7 -4 D. Sarmiento 7 9 2 1 6 7 14 -7 Boca Jrs. 0 8 0 0 8 1 24 -23

ZONA“B”

Quinta:

-Peñarol (P) 2 vs. D. Argentino 1

-Automoto 1 vs. Unión (T) 1

-Unión (P) 0 vs. San Martín (S) 0

Libre: C. Sarmiento.

Sexta:

-Peñarol (P) 0 vs. D. Argentino 1

-Automoto 2 vs. Unión (T) 2

Libres: C. Sarmiento y Unión (P)

Séptima:

-Peñarol (P) 3 vs. D. Argentino 0

-Automoto 3 vs. Unión (T) 0

-Unión (P) 0 vs. San Martín (S) 0

Libre: C. Sarmiento.

Octava:

-Peñarol (P) 0 vs. D. Argentino 1

-Automoto 0 vs. Unión (T) 0

-Unión (P) 7 vs. San Martín (S) 0

Libre: C. Sarmiento.

POSICIONES

ZONA “B”- 5º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol D. Argentino 20 10 6 2 2 29 13 +16 C. Sarmiento 22 8 7 1 0 34 6 +28 Automoto 17 9 4 5 0 21 11 +10 Peñarol (P) 17 11 5 2 4 18 17 +1 Unión (T) 10 10 3 1 6 14 25 -11 Unión (P) 8 10 2 2 6 13 25 -12 San Martín (S) 1 10 0 1 9 9 41 -32 ZONA “B”- 6º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Peñarol (P) 18 9 6 0 3 20 9 +11 C. Sarmiento 17 7 5 2 0 20 5 +15 Automoto 16 7 5 1 1 22 10 +12 D. Argentino 14 8 4 2 2 14 9 +5 Unión (T) 2 9 0 2 7 6 27 -21 Unión (P) 1 8 0 1 7 6 28 -22 ZONA “B”- 7º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Peñarol (P) 22 11 6 4 1 26 7 +19 C. Sarmiento 19 8 6 1 1 21 13 +8 Automoto 18 9 5 3 1 25 7 +18 D. Argentino 11 10 2 5 2 18 21 -3 Unión (T) 11 10 3 2 5 13 21 -8 San Martín (S) 6 10 1 3 6 9 24 -15 Unión (P) 4 10 0 4 6 7 26 -19 ZONA “B”- 8º DIVISIÓN Equipos Pts. PJ G E P GF GC Dif. Gol Unión (P) 20 10 6 2 2 17 4 +13 D. Argentino 17 10 5 2 3 15 5 +10 Peñarol (P) 16 11 4 4 3 8 5 +3 C. Sarmiento 15 9 4 3 2 7 6 +1 Automoto 14 10 4 2 4 15 6 +9 Unión (T) 14 10 3 5 2 10 4 +6 San Martín (S) 0 10 0 0 10 0 42 -42

ZONA “C”

Quinta:

-Tiro Federal (P) 1 vs. Sportivo Belgrano (E) 0

Postergado: San Martín (C) vs. E. Comercio

Libre: Racing (C)

Sexta:

-San Martín (C) 1 vs. E. Comercio 2

-Peñarol (G) 0 vs. Racing (C) 5

-Tiro Federal (P) 5 vs. Sportivo Belgrano (E) 2

Libre: PFBC

Séptima:

-San Martín (C) 2 vs. E. Comercio 0

-Peñarol (G)í 1 vs. Racing (C) 4

-Tiro Federal (P) 6 vs. Sportivo Belgrano (E) 1

Libre: PFBC

Octava:

-San Martín (C) 0 vs. E. Comercio 0

-Peñarol (G) 0 vs. Racing (C) 4

-Tiro Federal (P) 0 vs. Sportivo Belgrano (E)r 4

Libre: PFBC

PRÓXIMA FECHA

El venidero sábado será el turno de la decimotercera fecha, penúltima de la fase regular, de acuerdo al siguiente detalle:

ZONA “A”:

-B. y Negro vs. A. Huanguelén (5°, 6°, 7° y 8°)

-Independiente vs. El Progreso (5° y 7°)

-San Martín (ST) vs. Boca Jr. (6°, 7° y 8°)

Libre: D. Sarmiento.

ZONA “B”:

-Unión (T) vs. Unión (P) (5°, 6°, 7° y 8°)

-D. Argentino vs. Automoto (5°, 6°, 7° y 8°)

-C. Sarmiento vs. San Martín (S) (5°, 7° y 8°)

Libre: Peñarol (P)

ZONA “C”:

-Racing (C) vs. San Martín (C) (5°, 6°, 7° y 8°)

-Tiro Federal (P) vs. PFBC (6°, 7° y 8°)

-Sportivo Belgrano (E) vs. Peñarol (G) (6°, 7° y 8°)

Libre: E. Comercio.