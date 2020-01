Diego Torres hizo uno de los mejores shows de la historia de la Fiesta

La calidez humana y el carisma desplegados por el artista al momento de interactuar con la gente, logró, como pocas veces, atrapar y emocionar a un auditorio en el que confluyeron distintas generaciones.

La cita fue el domingo, durante la última noche de la edición 2020 de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera

Las cualidades antes mencionadas, sumadas a la puesta en escena de un espectáculo musical de primer nivel, configuraron uno de los éxitos más rotundos de los que acumula la Fiesta en su extensa trayectoria.

El autor de “Tratar de estar mejor”, dejó varias clásicos como “La última noche”, “Que no me pierda” y “Qué será”, junto a nuevas canciones, entre las que se destacaron “Un poquito”, “Hoy es domingo” y la recientemente estrenada “Esa mujer”.

Pero la emoción llegó a su punto más intenso en la despedida, cuando interpretó, junto a su sobrino Pedro Jozami en guitarra, la versión acústica de “Penélope”, uno de los temas más emblemáticos del catalán Joan Manuel Serrat..

Muy activo sobre el escenario, durante casi una hora y media, dejó su impronta en cada intercambio, ya sea con grandes o con chicos; bromeó y habló de la vida, demostrando su particular feeling con la gente.

Cinco minutos después de terminado el show, el artista continuaba sobre el escenario tomándose selfies con el público y estrechando las manos de los que estaban más cerca. Una niña que no pasaba los 10 años, lloraba emocionada y no dejaba de hablar con Diego Torres.

No se puede dejar de reconocer la gran banda que lo acompañó. El cubano Alex Batista (Saxo y coros) participó junto a Diego poniéndole un toque caribeño a algunas canciones Magali Bachor, con su impecable tarea fue un gran apoyo vocal.

El lunes, en su cuenta de twitter, el cantante escribió “¡Gracias Puan! Me sentí en el living de mi casa y disfruté mucho cantando para ustedes y creo que ustedes sintieron lo mismo, por eso salió una noche inolvidable. Ver a tantos chicos disfrutando las canciones, me hicieron feliz y me renovaron el alma. ¡Gracias!

Video. Momentos compartidos con el público