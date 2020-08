Liga Regional de Fútbol: vuelven las prácticas, pero con protocolo y testeos

Los entrenamientos se iniciarán en todas las categorías a partir del 7 de septiembre. Se permiten con 6 jugadores al mismo tiempo, quienes deberán hacerse una serie de testeos periódicos. Por el momento, la Liga no está obligada a realizar un torneo y de organizarlo, los clubes podrán decidir si participar o no. Por ahora, si hay partidos serán sin público.

El consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, mediante un comunicado de prensa emitido este lunes, hizo saber a los clubes afiliados que el Consejo Federal del Fútbol, siguiendo las instrucciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha autorizado la realización de entrenamientos a partir del próximo lunes 7 de septiembre.

Los mismos se regirán según el protocolo publicado, y respecto del cual merece destacarse lo siguiente: quedan habilitadas las prácticas en todas las divisiones y categorías. Quienes las lleven a cabo deberán, con 72 horas de anticipación al inicio del entrenamiento, realizarse los testeos que disponga el citado Consejo Federal, y repetirlo el día que comience la actividad de cada jugador, y luego una vez por semana.

Las prácticas no podrán realizarla más de 6 jugadores al mismo tiempo, y siguiendo las pautas generales, distanciamiento, ingreso y egreso a las instalaciones por lugares diferentes, uso de barbijos (jugadores para entrenar no), utilización mínima de los vestuarios, desinfectar los elementos y pelotas utilizadas después del uso de cada grupo, etc. Quienes dirijan los entrenamientos no podrán repetirse.

Con relación a los torneos organizados por parte de las Ligas, estos tendrán la particularidad que no será obligatorio llevarlos a cabo, y en caso de concretarse no estarán obligados los clubes a intervenir, y si alguna institución decide no participar, ya sea en divisiones superiores o inferiores, tendrá pleno derecho para hacerlo.

Asimismo, y de acuerdo a lo comunicado desde el Consejo Federal, cuyas decisiones son obligatorias para el Fútbol Federado, a los partidos que puedan organizar las ligas no podrá ingresar público alguno, se cobre o no la entrada, estando limitada la asistencia a jugadores, cuerpo técnico, árbitros y periodistas.

Sin perjuicio de ello desde la Liga Regional de Fútbol, como así también desde las Ligas hermanas, se hacen las consultas al Consejo Federal respeto al costo de los test y la posibilidad del ingreso de público a los partidos, ya que mantenerse las actuales exigencias y prohibiciones, se complica la vuelta a la actividad y por ende la realización de torneos.

Fuente: Diario Nuevo Día