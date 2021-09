El Senador Fisher respaldó la lista local del Frente de Todos

El legislador y ex intendente de Laprida durante tres mandatos, mantuvo este jueves una reunión en la Unidad Básica de Puan, a la que asistieron precandidatos a concejales y simpatizantes de ese espacio, quienes hicieron hincapié en la importancia de haber conseguido la unidad del peronismo.

“Somos vecinos que pretendemos tener responsabilidades políticas”, comentaron, y destacaron la necesidad de dotar al Concejo Deliberante de otras voces que “pongan en valor todo lo que vienen charlando con la gente”.

Luego de la presentación formal realizada por el concejal Emiliano Stadler, Fisher reconoció que el distrito de Puan es “un lugar difícil para trabajar desde un espacio que representa a los laburantes, a los más humildes, a aquellos que siempre necesitaron de su fuerza laborar para hacer su vida cotidiana. No obstante, en este último tiempo se ha logrado un despegue, se ha conseguido, con diferencias y matices, la unidad del peronismo”.

El actual Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores, señaló que en muy poco tiempo la gente irá a votar y desde el Frente de Todos, están intentando aportar los argumentos necesarios para sostener la propuesta. “La unidad para el peronismo es uno de sus valores más importantes”, añadió.

Otras voces

Anahí Rodríguez, quien aspira a ocupar una banca en el HCD, expresó: “venimos con un compromiso enorme, poniéndole el cuerpo a esta circunstancia, con una lista transgeneracional, integrada con gente joven y gente con experiencia. Queremos revestir estas elecciones con una revalorización de la política y de las propuestas”, confió.

El Dr. Darío Rueda, ex candidato a Intendente en los comicios de 2019, destacó que los integrantes de la lista son gente que viene de la actividad privada, que viven de otra cosa y no de la política. “Nos hacen sentir representados y muy cómodos a todos. Tienen el compromiso social necesario para mejorar las condiciones de los habitantes de un distrito que hoy está muy caído y apocado.”

Alicia Carrillo, precandidata a concejal en 3° lugar, expresó que la lista local representa “la construcción del peronismo, desde abajo. Somos gente común y corriente, vecinos y vecinas dispuestos a acompañar el crecimiento de nuestro distrito que viene bastante rezagado y con pocas posibilidades. Si la gente mira esta voluntad de unión y crecimiento, podemos llegar a darle un impulso importante”.

El concejal Stadler y la precandidata a concejal Alicia Carrillo

junto a Fisher y Anahí Rodríguez

Héctor Green, otro de los que componen la nómina de precandidatos, agradeció la presencia de Fisher y destacó el apoyo incondicional del Senador, toda vez que se le ha pedido asesoramiento.

“Somos vecinos que pretendemos tener responsabilidades políticas y de esa manera representar a los vecinos, a fin de empezar a discutir los temas que nos preocupan. Dándole así al recinto del legislativo la posibilidad de tener otras voces que pongan en valor todo lo que venimos charlando con los vecinos.

Rueda de prensa

-Sea cual fuese el resultado de las elecciones, ¿Esta unidad que ha llevado tanto tiempo consolidar, seguirá tan sólida como hoy? ¿Ya tiene un proyecto mirando al 2023?

Analía Rodríguez: Los que hace mucho militamos, como es mi caso, a veces sentía la sensación de que había que refundar el peronismo cada vez que pasaba una elección. Que debíamos discutir cosas que deberían estar encaminadas, asumidas. Volvíamos sobre nuestros pasos.

En esta oportunidad, hay una construcción que se va solidificando, nos encuentra más maduros, más dispuestos a darle a la sociedad respuestas a su reclamo de unidad.

En su momento, hubo autocrítica y participaron todas las miradas. Es la unidad la que nos va a llevar a la victoria

Vamos pisando firme, compartimos convicciones, proyectos, discutimos como corresponde y nos preparamos de cara al 2023. Pero para que haya un 2023, antes debe haber un 2021 y a eso estamos enfocados.

Este Concejo Deliberante, hoy está formado por diez concejales del oficialismo y solo dos del Frente de Todos, son trabajadores incasables de la oposición. Es momento de equilibrarlo, será sano para todos para llevar la discusión que necesita el distrito, para transformarla en proyectos y en realidades. ¿Qué nos van a prometer desde el oficialismo después de estos casi 24 años?

-En el caso de Darregueira, su localidad, alguna vez supo ser un bastión del justicialismo. ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Cree que con esta nueva impronta de acuerdo y unidad que le están dando al peronismo pueden volver a recuperar ese terreno perdido?

Anahí Rodríguez: La gente veía en el peronismo la opción para vivir mejor. Pero en un momento nos erosionamos internamente, nos dividimos, y a eso se sumó el alejamiento de figuras que nos aglutinaban. Hicimos una mirada retrospectiva, nada es mono causal. Fueron muchas las circunstancias que nos llevaron a tropezar en reiteradas veces con las mismas piedras.

Anahí Rodríguez, primera precandidata a concejal

Después, hay un montón de cuestiones que han hecho que el oficialismo haya ganado elección tras elección, armando esta maquinaria electoral.

Hoy tenemos la posibilidad de recuperar, pero no solo el voto justicialista que tal vez se fue tras la promesa de un futuro mejor, sino también el de muchas personas que no se identifican directamente con el movimiento, pero que ven en quienes estamos en él, gente comprometida, con una vocación de trabajo y servicio, que ve en la política una herramienta para cambiar las cosas.

-Lo nuevo que se suma al justicialismo del distrito… ¿Es acompañado por los militantes de toda la vida?

Anahí Rodríguez: La gente con más trayectoria era la que mas demandaba la unidad, nos decían que las internas producen desencantos, por eso siempre es preferible la discusión y el acuerdo previo. Nos acompaña la gente con más experiencia dentro del movimiento. La pandemia nos alejó del estilo de campaña al que estábamos acostumbrados en anteriores elecciones. Nos hemos aggiornado a este nuevo contexto y en la medida de lo posible, estamos aglutinando a esa militancia que nos sostiene.

-Senador Fisher…. ¿Cómo se construyó la unidad a nivel de la Sexta Sección Electoral?

Para el peronismo, la unidad es un valor en sí mismo. Los últimos seis años nos ha marcado bastante a los argentinos. Y lo que pasó después de cuatro años de neoliberalismo nos obligó a buscar la manera de satisfacer un pedido que venía desde las bases militantes, pero también del resto de la sociedad, inclusive desde sectores que no tienen un corazón peronista, sino que ven en nuestro movimiento la posibilidad de generar esperanzas.

Esa masa de argentinos, demandaba al peronismo una unidad que a través de la visión de estadista de Cristina Fernández de Kirchner, logramos candidatear al actual Presidente de la Nación.

Recuerden que a principios de 2019 nuestra fuerza estaba un costado, con la sociedad resignada a algunas cosas que habían pasado. Una de ellas, los créditos UVA. Argentina se endeudó muy fuerte, se cayó el valor de la moneda y quienes habían accedido a esos créditos, pasaron a deber mucho más de lo que ya pagaban. Del otro lado, nosotros teníamos los créditos Procrear. Se reactivan de nuevo porque sabemos que las familias que deciden invertir en construir una casa, con un porcentaje de su sueldo hacen realidad el sueño de la casa propia.

Los argentinos vamos a decidir entre dos modelos de país.

Acabamos de sortear la peor parte de una pandemia mundial que nos puso en un lugar muy difícil, pero elegimos apostar a la vacuna, al cuidado de la salud y al cuidado de la vida. Luego de pasar esa noche oscura, estamos saliendo nuevamente.

Es por eso que la sociedad nos demanda unidad, para enfrentar estas cuestiones tan difíciles que nos pone la vida. Vienen días mejores, días de poder juntarnos de nuevo, viene de vuelta el sol, la posibilidad de tener esperanza. Por eso, el peronismo requiere de protagonismo y unidad.

Hoy, la lista que encabeza Anahí le trae de vuelta al pueblo de Puan la posibilidad de un peronismo unido y además la posibilidad de encarar una salida de la crisis.

Héctor Green (Bordenave)

-¿Qué opina de la relación entre el Gobierno y el campo en torno al cierre de exportaciones de carne?

Hay sectores que necesitan que las sociedades estén desunidas para imponer sus ideas. Me refiero a Héctor Magneto o a Mauricio Macri, el nuevo dueño del diario La Nación. Como no tienen mayoría en la sociedad, apelan a estos artilugios para imponer sus criterios de poder.

No todos tenemos diferencias con el campo. No creo que los integrantes de esta lista las tengan. Son estigmas que nos ponen. Durante 12 años fui intendente de un pueblo donde la mayoría de la población vive fundamentalmente de la ganadería, un distrito de 350 mil hectáreas, 85% de ellas dedicadas a la cría de ganado.

Los mejores años para esa actividad, fueron los de Cristina y en este momento, hablá con cualquier ganadero de la zona, con dos o tres vacas te vas de vacaciones. No le va mal. Cuando chocamos es porque nosotros tenemos como prioridad la mesa de los argentinos y no la exportación de carne. Eso no quiere decir que estamos en contra de exportar, todo lo contrario, lo decía Perón, lo ejecutó Néstor Kirchner. No hay sociedad que se realice, si su gobierno administrando el Estado, no tiene una situación permanentemente superavitaria. ¿Cómo se obtiene superávit? Exportando, produciendo.

Está claro que el peronismo tiene como prioridad la comida de los argentinos, y después exportamos… No sé sí es la mejor medida y coincido con que hay que discutirla.

Debemos sentarnos alrededor de una mesa. Yo sé que, entre los productores, hay sectores que no piensan como nosotros, pero eso no te hace mi enemigo, te hace mi socio, con una mirada diferente.

Yo como Estado tengo la obligación de buscar los lugares en esa mesa para que se establezca una relación y encontremos el camino para que vos puedas vender, exportar y ganar mucho más, y para preservar los derechos de la gente que yo defiendo. No se puede realizar un individuo en la sociedad si se realiza solo, se realiza en su conjunto.

Darío Rueda ex candidato a intendente durante la conferencia de prensa

-¿Qué mensaje le deja a la ciudadanía, dado el descreimiento generalizado que tiene hacia la política y los políticos?

Hubo recientemente cuatro elecciones provinciales, y cuando las comparamos con las de cuatro años antes, en todas se evidenció una merma importante en la afluencia de votantes. Creo que a medida que nos alejamos más de la curva más empinada de la pandemia, vamos a tener una mayor voluntad de salir. Salir significa elegir a quien me va a gobernar, significa optar, emitir mi voto, elegir si quiero el Plan Uva o el Procrear. Esas cuestiones, creo, que nos van a ir motivando.

Veo alguna apatía, nosotros llegamos con la esperanza de la sociedad, comprometimos algunas cuestiones que, debemos reconocer, no se dieron. Alberto se comprometió a recomponer la mesa de los argentinos y eso no se pudo lograr. Ni bien tuvimos la oportunidad cumplimos. En una de ellas con los jubilados, luego de perder durante cuatro años, que el PAMI le cubra el 100% de los medicamentos. Una medida urgente y necesaria, se tomó y hoy el 100% de los medicamentos de nuestros abuelos los cubre el PAMI. Nos habíamos comprometido con el costo de los servicios, la luz, el gas, durante cuatro años las tarifas aumentaron el 3 mil por ciento. Se congelaron y hace muy poquito, por una iniciativa de Máximo Kirchner, todos los diputados y senadores de Argentina, votaron una ley que pone a nuestra región dentro de una Zona Fría que le bajará el costo a las tarifas, entre el 30% a todos y el 50% a algunos. La transformación ya empezó, ese sería el mensaje para el que se siente con algún desgano. Vayan a votar, voten por quien quieran. Es mirar la historia y ver quién se proyecta hacia el futuro con mayor posibilidad y ánimo de resolución y esperanza. Hagamos un esfuerzo, vayamos a votar, vienen días mejores y es importante que participemos