“La gente nos dice que ve en nosotros una posibilidad de renovación”

Así lo expresó Diego Reyes, precandidato a 1° Concejal por la Lista 1A de Juntos que propone a Diego Santilli como Diputado Nacional por la Provincia. Este domingo, la nómina encabezada por Reyes se medirá en internas con la de Franco Intelisano. De esta puja saldrá la lista definitiva que compita en Noviembre.

Los proyectos para cada localidad, las primeras experiencias en política, la campaña y la interacción con los vecinos, fueron algunos de los temas abordados en esta entrevista.

-¿Cuáles son las principales iniciativas que pretenden llevar al Concejo Deliberante?

-Diego Reyes: Existe un proyecto que aparece como ordenador de todos los demás: hacer del Concejo Deliberante una institución autónoma, donde se discutan los temas, luego se aprueben o desaprueben, pero hacerlo de manera independiente de toda bajada de línea que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

Hay que darle vuelo propio al Concejo Deliberante porque si no partimos de esa base, no podremos trabajar en un proyecto en particular.

A la par, propondremos que las sesiones legislativas se transmitan por streaming. y a través de una página web se informará el resultado de las mismas, las ordenanzas aprobadas y los proyectos presentados por los concejales.

Con estas dos cuestiones fundamentales, después se dará curso a las demás propuestas.

El presupuesto participativo es otra de nuestras iniciativas. Se destina una parte del presupuesto municipal a una localidad y los vecinos podrán decidir qué destino tendrá. Generalmente es del 1.5 al 7 por ciento del presupuesto municipal. Por ejemplo, si a Bordenave se le otorgan 260.000 pesos, se convoca a las instituciones y a los vecinos para que decidan en qué deberían utilizarse. Tenemos que entender que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos. Por eso, cuando pones a disposición un monto de dinero determinado, involucrás a mucha gente. Eso es fundamental.

Debemos tener en cuenta el concepto de transparencia. La información pública deberá ser de libre acceso para cualquier vecino.

En nuestro distrito, la mayoría de nuestro producto bruto, proviene de la producción agropecuaria. Los productores se quejan con razón del estado de los caminos rurales, mediante los cuales acceden a sus establecimientos para sacar la producción. Se puede trabajar en conjunto con el sector privado. Este es uno de los casos, porque nuestro grupo está convencido de la necesidad de hacer interactuar a la parte privado con la parte pública,.

Después, cada precandidato a concejal puntualiza sus proyectos en relación a las necesidades e su localidad.

Por ejemplo, en Villa Iris, Martín Girando, hace mucho hincapié en la radicación de un Parque Industrial. Tiene una visión muy acertada dada la cercanía de Villa Iris con Bahía Blanca y de la importancia que cada vez más tendrá el Puerto de Ingeniero White, que, por su calado, supera al Puerto de Rosario. Se aumentará el tráfico de toda la producción que saldrá de la Pampa Húmeda.

Florencia Griffiths trabaja en propuestas para revalorizar a Puan como punto turístico y a la vez, sumar la producción de alevinos para sembrar en lagunas locales y de la región,incentivando así la pesca como otro de los atractivos que podrán disfrutar los visitantes.

-Marcelo Baratçabal: Establecer días y horarios en cada delegación para que los concejales atendamos de manera personalizada a los vecinos. Debemos institucionalizar este espacio, donde se paute claramente el cronograma de atención. Hay muchas demandas, la gente siempre necesita ser escuchada, no solamente en épocas electorales.

Respecto a Darregueira, y creo que es una preocupación de todos los pueblos del distrito, es el tratamiento de los residuos sólidos. En algún momento el municipio había arrancado con planes bastantes razonables, pero muchos se quedan en anuncios y, por ahí, no está la vocación de continuarlos en el largo plazo y decayeron mucho. Nunca se estableció paralelamente la eliminación de los basurales a cielo abierto, donde además hay residuos sólidos no reciclables. Esto es importante para terminar el ciclo completo para tratar la basura.

También hay que tener en cuenta las normativas provinciales y nacionales sobre el tratamiento de agroquímicos. Esta es otra pata floja y no se le dio tratamiento. Es una iniciativa que en algunos pueblos como Villa Iris es importante porque estamos con problemas de contaminación en los campos aledaños y con muerte de hacienda. Este no es un tema menor.

En Darregueira, en el Camino de la Salud, ubicado en la ruta de circunvalación, utilizado por la gente para salir a caminar, hoy se ha convertido en un problema. Una parte de ese trayecto con sus usos y costumbres, no está trazado, los vecinos terminan caminando a la vera de la ruta o sobre ella. Es un riesgo inmediato y grave, porque puede haber un accidente en cualquier momento. Requiere de una inversión baja y debe resolverse.

-Diego… ¿Qué le dice la gente de Bordenave de la obra del frigorífico que aun no fue inaugurada?

Para poner en marcha un frigorífico se deben tener en cuenta otros eslabones, como la comercialización y la producción. Desconozco cómo se está manejando, si bien es importante esa iniciativa, hay que contemplar la producción de cerdos y a quién se la va a vender. El día que se termine el frigorífico, ojalá me equivoque, el problema será no contar con los cerdos necesarios para faenar o los mercados donde vender la producción. Si bien es un enigma, el día que se inaugure, no traerá una gran solución, porque en su momento no se encaró el proyecto estratégico que prevea cuestiones importantes.

-Entonces… ¿No hay un plan para el frigorífico?

M. B: ¿Qué mercado tenés? ¿Qué mercadería vas a ubicar? La elaboración de la planta en sí es el último paso que se da en un proyecto de este tipo.

D.R: A mí me tocó asesorar a emprendedores de una fábrica de chacinados de la región y el gran problema que tenían era conseguir buena materia prima, conseguir cerdos de calidad. Cuando hablás de cerdos de calidad, no quiere decir que cualquier animal sirva para hacer buenos chacinados, se debe contar con un correcto equilibrio entre carne y grasa, y otros aspectos.

El problema de ese emprendimiento era que no conseguían cerdos. Cuando preguntas a productores artesanales, no tienen a quién venderle sus animales. Entonces, está faltando un buen producto, apropiado para realizar la manufactura final. En los porcinos hay tres cuestiones básicas: la genética, la gestión y la alimentación. Si se dan estos tres componentes, vas a sacar un buen producto final, acorde para la fábrica de chacinados.

Y todo esto no es responsabilidad 100 por ciento del Estado, se necesita de un trabajo conjunto entre sectores estatales y privados. Hay que charlar y planificar.

-¿Qué actividad realizan en sus vidas privadas?

D.R: Soy Licenciado en Administración y productor agropecuario, le alquilo un pedazo de campo a mi papá.

M.B: Soy Ingeniero Civil y tengo una empresa constructora. Me encargo de instalar redes de gas, cloacas y agua en todo el sur de la Pampa y en nuestra región.

-Es la primera vez que participan en política y están en campaña, ¿Era lo que se imaginaban?

D.R: El poder contactarnos con la gente y generarles esperanza nos llena y orgullo. Una de las cuestiones más gratificantes para el ser humano es generar expectativas y poder ser importante en algo. En la campaña percibimos eso cuando la gente se acerca y dice que no iba a votar porque estaba desilusionada de la política, pero ve en nosotros una posibilidad de cambio y renovación.

-¿Cambió en algo tu relación con la gente de Bordenave? ¿Tu ingreso en la política te trajo algún reproche y te lo hicieron saber?

D.R: No vivo la política de esa manera, obviamente habrá gente que se siente representada con nuestro discurso y otros no, pero creo que a través de eso también se construye. No se construye solo juntándose quienes piensen de manera similar, sino con la gente de distinto pensamiento. Bordenave es una localidad pequeña, nos conocemos todos.

Yo concibo la política desde el diálogo y la construcción. Por ejemplo, el otro día estuve con Andrés (Baleani), somos de ideologías distintas, estamos en veredas opuestas, pero cuando hablamos de las cuestiones locales y las falencias de la gestión, coincidimos en muchas cosas. Creo que no hay que radicalizarse tanto.

M.B: Nosotros venimos de la actividad privada y uno sabe que hacer no es fácil y puede traer problemas. Por eso, criticar por criticar no tiene ningún sentido. En esta campaña, nuestro discurso fue de propuestas e ideas, no nos enfocamos solo en lo que está mal.

Este accionar evita roces, por eso no tenemos casos de vecinos que, por ejemplo, nos hayan dejado de saludar.

-Uno de los temas álgidos en Darregueira ha sido el del Hospital. ¿Se acercan los vecinos a exponerle su preocupación?

M.B: En estos momentos uno apenas es precandidato a concejal, el punto que hemos planteado es que, si bien institucionalmente desde el Concejo no hay mucho por hacer en esta puja, opinamos que los concejales del pueblo deberíamos tomar posición y pedir que el conflicto se resuelva, no es posible seguir manteniéndolo en el tiempo. Los concejales han quedado desdibujados en este tema, es preciso tomar cartas en este asunto tan serio y grave, que puede traer aparejada la destrucción del Hospital como unidad sanitaria competente. Se trata de un efector, no solo de influencia para Darregueira, sino para una amplia región. La verdad, es una irresponsabilidad no llegar a buen puerto en esa negociación.

-¿Qué mensaje le dejan al electorado? ¿Por qué deberían votarlos a ustedes?

D.R: Primeramente, para que se discutan proyectos y no exista un alineamiento directo con el Ejecutivo. Para mantener la institucionalidad, el HCD debe ser un poder independiente, y eso no es estar en contra. No venimos a estar en contra ni a favor de nadie. Vamos a trabajar para los vecinos.

Proponemos una nueva alternativa, queremos involucrarnos. Creemos que hay una necesidad y le ponemos el cuerpo. Después, el ciudadano definirá a través de su voto, si se ve representado con nuestra propuesta optará por votarnos, y si no nos elige, continuaremos trabajando para aportar nuestro granito de arena.

M.B: Le pedimos a la gente que el 12 de septiembre nos acompañe y vaya a votar. Tendrán la posibilidad de elegir una nueva alternativa, y en el cuarto oscuro nadie ve lo que elegimos. Acá debe haber libertad y si la gente nos ve como una alternativa a largo plazo, que trabaja por el bienestar de todos los vecinos, que voten a la lista Juntos 1A, encabezada por Diego Santilli y por Diego Reyes a nivel distrital.