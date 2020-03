Entrevista. Castelli confirmó la ida de algunos funcionarios y la llegada de más cambios

Este lunes, durante una extensa entrevista, el mandatario municipal se refirió al alejamiento de la Directora de Turismo. Ante la renuncia de Jaime, se barajan diferentes posibilidades que contemplan desde una continuidad hasta un probable reemplazo. En estos días habría novedades.

Consultado por la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios en su gabinete, respondió: “En los próximos dos o tres meses, la idea es seguir oxigenando las áreas. Consideramos darle la oportunidad a gente nueva que se quiera involucrar en política. La idea es hacer recambios o cubrir las áreas que van dejando huecos”.

A continuación compartimos la primera parte.

-¿Cómo tomó la decisión de la renuncia de la Directora de Turismo? ¿Ya decidió su reemplazo?

En realidad, su renuncia no fue inesperada. Mantuve una charla con ella donde me planteó que estaba agotada y necesitaba tomarse un respiro. Es así que, de común acuerdo, llegamos a esta decisión. No se fue ni por pedido mío, ni con motivo de la reducción de sueldos en la planta política.

Es una pena que se vaya porque hace muchos años que está trabajando, y en ese tiempo adquirió experiencia, pero respeto las decisiones personales.

Es entendible que después de tantos años quiera estar con su familia. La verdad es que aun no decidí su reemplazo porque ella estará en su cargo hasta fines de marzo. Después, veremos si es necesario rápidamente buscar una sustitución, o transitar algún mes más sin una dirección en el área de Turismo, como para ir haciendo una evaluación de quién puede ser el reemplazante y tomar la decisión correcta.

Siempre estarán las puertas abiertas para ella si desea ocupar esa área u otra, cuando quiera volver al equipo.A no ser que decida desarrollar algún otro emprendimiento en la actividad privada.

Tengo el mejor concepto de ella y la mejor relación. Su ida fue de común acuerdo, viendo las distintas problemáticas que habían surgido, a causa de un lógico cansancio luego del trabajo de muchos años.

-¿Es un área complicada en algún punto?

-En un distrito muy grande, es un área que demanda mucha presencia en todos los lugares. Puan, desde lo turístico, es un lugar con mayor demanda, por la laguna y su entorno. No es menos cierto que en Turismo se trabajó muy bien en todas las fiestas de los pueblos, donde Cora (Biondini) siempre estuvo presente. Fue la impulsora de la fiesta del Churro en Villa Iris, y a partir de ahí surgieron festivales en otros lugares. Ella siempre estuvo presente acompañando cada evento.

En Turismo, cuando muchos descansan, es cuando más trabajo hay. Por ejemplo, en época estival, en Puan todos los fines de semana hay actividades. Siempre tiene un movimiento mayor, así que es comprensible que después de tantos años Cora quiera tomarse un descanso.

-¿Le sorprendió la renuncia del comisario Jaime? ¿Se evaluó algún reemplazante?

-Él me llamó para decirme que había presentado la renuncia por unas diferencias que había tenido. Fue luego de dar una nota en LU2 sin comunicárselo a sus superiores. Ellos (por las autoridades policiales) cuando salen a declarar en un medio deben avisarlo. Como Juan Carlos está pronto a jubilarse, prefería dejar el cargo y pedir alguna licencia para después ver qué hacía.

Su reemplazo no está todavía, puede haber alguna posibilidad de que vuelva al cargo o continúe acá. Lo estamos viendo, porque al estar a 4 o 5 meses de jubilarse, eso también haría que se deba trasladar a Coronel Suárez para trabajar. Es toda una movida, y por ahí es preferible que se quede en Puan.

La verdad que nos sorprendió porque él ha hecho un excelente trabajo, si bien sabíamos que en los próximos meses se iba, pero bueno, esta decisión media intempestiva no me la esperaba.

-En su momento, él había planteado la necesidad contar con más efectivos policiales.

-Sí, y ese fue uno de los planteos que le hice el otro día al Ministro de Seguridad. No hemos tenido respuesta en los últimos años para sumar personal, porque cuando vuelven del Operativo Sol, siempre nos tocaba alguno y en los últimos años no hemos podido lograr eso. Lo que pasa es que también se destinan más efectivos al Conurbano y a los centros donde hay mayores problemáticas.

Al tener un distrito tan grande es muy difícil cubrir todos los horarios. Están haciendo muchas horas y eso trae dificultades. Sobre todo, cuando tenemos muchos eventos, porque, por ejemplo, se necesitan refuerzos para la Fiesta de la Cebada o la Fiesta del Churro, y a veces se destinan siempre los mismos policías.

Con respecto al puesto de Jefe de Policía Comunal, estábamos evaluando alguna alternativa porque Sandro Sifuentes está volviendo de una licencia y podría ser una alternativa. También está la posibilidad de que Jaime continúe durante estos próximos meses (hasta su retiro jubilatorio). En los próximos días habrá novedades desde la Departamental de Coronel Suárez.

-¿Tiene planeado algún otro cambio en el gabinete municipal?

-Sí, en dos o tres meses, la idea es seguir oxigenando las áreas. Consideramos, con todo el equipo de trabajo, darle la oportunidad a gente nueva que se quiera involucrar en política. La idea es hacer recambios o cubrir las áreas que van presentando huecos.

Seguramente, será después de mitad de año, cuando tengamos más confirmaciones de recambios en áreas importantes. A no ser que antes se produzca alguna renuncia por cuestiones personales.

-Había circulado un rumor sobre el alejamiento de Lorena Ustarroz, ¿Es así?

– No, Lorena sigue a cargo de la Secretaría de Gobierno que ahora se desdobló, ya que en Hacienda está Cristian Desch. Coincidimos con Lorena en que ambos estamos trabajando desde hace muchos años, y es comprensible que ella, en algún momento, también quiera oxigenarse un poco, pero por ahora seguirá en mi equipo de trabajo.

Puede ser que a mitad de año ocupe algún cargo como la Dirección de Gobierno, algún puesto con menos carga horaria, pero seguirá trabajando desde lo político. Y ahí sí tendremos que sumar alguien a la Secretaría de Gobierno donde ella también le vaya enseñando el camino. Es una posibilidad, en política todo es muy cambiante.

Lorena siempre estuvo al lado mío y seguirá estando.

-El delegado de Darregueira, Juan Carlos Carcedo, ¿volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante?

-No, Juan Carlos sigue en la Delegación. Sé que había algún rumor pero hasta ahora no hemos hablado de ningún cambio. El día que deje ese puesto, obviamente tendrá su lugar en el Concejo Deliberante, a no ser que se lo necesite en alguna otra función ejecutiva dentro del Municipio.