El Intendente se refirió al audio viral que terminó en allanamiento

En el operativo realizado en un taller y un domicilio ubicado en calle Teodoro Torre, en el marco de la en I.P.P. 6879/20 se secuestraron cuatro teléfonos celulares y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

En el parte de prensa emanado de la Estación de Policía Comunal Puan 1°, se destacó que las actuaciones se iniciaron como consecuencia de la viralización de un audio, donde se hablaba de la posibilidad de incendiar vehículos de transporte, cuyos propietarios trabajaran en otro distrito, a pesar del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio dispuesto a nivel nacional”.

Respecto al caso, el jefe comunal, en diálogo con este diario digital, aseguró que la denuncia podría haber sido efectuada por la persona nombrada en la grabación.

“A mí en el audio me hace un reclamo para que hagamos algo con el tema de los camioneros. Creo que el camionero nombrado en el mensaje de voz es quien hace la denuncia. Y a partir de allí se disparó el allanamiento”, señaló Castelli, y reiteró que la demanda no fue hecha ni por él, ni por el municipio.

Asimismo, el Intendente reconoció haber consultado con Asesoría Legal de la comuna, desde donde le manifestaron que se trataba de un reclamo airoso, y que no existía amenaza alguna hacia su persona.

“Si las hay (amenaza) para el transportista nombrado en el audio. Él (por el autor del mensaje viral) me dice que haga algo con respecto a los camioneros, sino iba a tomar represalias. Posiblemente, a ese hecho, lo tomó la persona mencionada, a quien también le pudo haber llegado el audio, originándose la denuncia correspondiente”, aclaró Castelli.

-Intendente… Hay más gente preocupada por el tema de los transportistas y dudan si cumplen o no con la cuarentena obligatoria cada vez que regresan de un viaje a otra ciudad.

Con los camioneros he hablado y están respetando la normativa.

La gente entra en pánico, y es entendible, cuando se entera de casos como el de Orense, donde un transportista habría introducido el virus en esa localidad.

En la población existe temor a las personas en general que llegan desde afuera del distrito, sobre todo cuando se sabe que aquí el virus no circula.

Todo el mundo está expectante, susceptible, y ponen la mirada también en viajantes y comisionistas.

-También está latente el peligro de conductas discriminatorias y estigmatizadoras.

Sí. La gente debe entender que en algún momento el virus va a llegar a nuestras localidades. No podemos obsesionarnos y estigmatizar a los quienes puedan ser casos probables o confirmados de Covid-19.

En lugares chicos como los nuestros al problema lo vamos a tener en algún momento. Por eso, no es bueno señalar. Lo mejor es que la persona afectada cumpla con el aislamiento, con el tratamiento y se cure, como sucede en la mayoría de los casos.

-Ustedes ejercen algún control a los transportistas

En realidad, la policía tiene un listado con las personas que vuelven al distrito luego de un viaje de trabajo. Pero tampoco puedo tener un policía las 24 horas en el domicilio de cada uno, observando si cumple o no la cuarentena. En esto juega un papel importante la responsabilidad de cada persona.

Si un trabajador cuenta con permiso para circular y se va, supongamos, a una ciudad sin casos de coronavirus, pero desde allí, decide seguir hasta Buenos Aires. Después, cuando regresa al distrito de Puan, imaginemos que no dice hasta dónde llegó. Estaría cometiendo una grave irresponsabilidad. Así, puede ingresar el virus.

En esta pandemia juega un rol importante la responsabilidad de las personas. Debemos ser todos muy responsables.

En el caso de los comisionistas, son respetuosos de las normas y preguntan por el protocolo o por la manera adecuada de manejarse.

Bahía Blanca, en cualquier momento, puede ser declarada ciudad de riesgo y hay mucha gente que va y viene desde allí. Va a ser todo un tema.

Hay países donde los gobiernos no declararon cuarentena, pero como la gente está acostumbrada a acatar las leyes, se cumplen tanto las normas de distanciamiento social como el uso de barbijo.

-¿Cómo es la normativa para los remiseros y taxistas?

Pueden trasladar una sola persona y en el asiento de atrás.

-¿Ve en la población un acatamiento de la indicación de usar barbijo?

La gente cumple. Respetan el marco legal establecido, salvo unas pocas excepciones.

-¿Cree que algunas actividades irán retornando a la normalidad en los próximos días?

Estamos viendo qué comercios liberar, hemos pedido por las peluquerías, los lavaderos de autos, los estudios contables y jurídicos, en total son seis o siete rubros. Le hicimos llegar la inquietud al Gobernador de la Provincia, para que luego él le traslade al Presidente de la Nación, las peticiones de todos los intendentes. Esperemos tener novedades en estos días. La idea es emitir un decreto donde conste el regreso de esas actividades con los debidos protocolos de seguridad.

-Otro de los reclamos proviene de los odontólogos

Acá no tanto, porque se manejan de manera más corporativa. Tengo entendido que se les exige incorporar una serie de medidas de seguridad en sus equipos de trabajo, y aparentemente no es nada barato. No sé si todos los profesionales están en condiciones de adquirirlo. Se trata, hasta donde sé, de una especie de filtro que evita el ingreso del virus a su instrumental.

En Bahía Blanca, el círculo de odontólogos, había pedido volver a trabajar. Es una de las actividades en proceso de análisis.

-Otra polémica fue la realización de remate feria en 17 de Agosto

Foto: www.infosudoeste.com.ar

Los remates feria están exceptuados del aislamiento social, al igual, que toda actividad agropecuaria. Nosotros habíamos averiguado y en Adolfo Alsina se había hecho uno y otros en la Provincia de La Pampa.

En 17 de Agosto armamos un protocolo de seguridad y lo respetaron muy bien.

Hasta hubo gente que llamó para felicitarnos por el manejo.

La hacienda se encerró el día anterior, toda con barbijo y separada, salió todo normal.

La gente de la firma encargada de la subasta es muy responsable. Cuatro o cinco días antes, nos mandaron el listado de las personas que iban, con DNI incluido.

No se permitió la entrada a las personas que llevaron hacienda, ni a la gente que quería ir a ver. Solo ingresaron los compradores.

Primero se hizo el gordo y después la invernada, bajo normas estrictas de seguridad. Todo se respetó y funcionó.

-¿Van a efectuar controles de temperatura corporal como se hace en otros lugares?

Compramos unas pistolas, pero no dieron los resultados esperados, y las mandamos a cambiar por otras.