Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, están, cada vez más, amenazados por los efectos de la actividad humana.

La polinización es un proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas, esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. Casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales. Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad.

El objetivo principal es proteger a las abejas y a otros polinizadores para que puedan contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimentos en el mundo y acabar con el hambre en los países en desarrollo.

Todos dependemos de los polinizadores y por ese motivo, es crucial controlar su declive y detener la pérdida de biodiversidad.

Compromiso con las abejas

La reciente pandemia de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha tenido repercusiones innegables en el sector apícola, ya que ha afectado a la producción, al mercado y, en consecuencia, a los medios de vida de los apicultores.

El tema del Día este año se centra en la producción apícola y las buenas prácticas adoptadas por los apicultores de todo el mundo para apoyar sus medios de vida y ofrecer productos de alta calidad. Se estudiará la función de la apicultura en el apoyo a las comunidades rurales y en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en esta difícil situación.

Para celebrar este día, Las Naciones Unidas realiza un acto virtual, bajo el tema “Compromiso con las abejas”, que pone de relieve la importancia de los conocimientos tradicionales relacionados con la apicultura, el uso de productos y servicios derivados de la producción apícola y su importancia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, un día como hoy…

1506 – Muere Cristóbal Colón en Valladolid.

1591 – Juan Ramírez de Velazco, gobernador de Tucumán, funda Todos los Santos de la Nueva Rioja.

1616 – En una misiva del rey de España se prohibe tomar mate en Buenos Aires.

1780 – Nace Bernardino Rivadavia, considerado el primer presidente argentino.

1873 – Levi Strauss patenta lo que hoy conocemos por jeans.

1875 – Se firma en París el Tratado que institucionaliza el sistema métrico decimal.

1896 – Muere Clara Wieck Schumann, de soltera Clara Wieck, pianista y compositora alemana.

1935 – Nace José “Pepe” Mujica, presidente de la República Oriental del Uruguay entre 2010 y 2015.

1940 – Entra en funcionamiento el campo de concentración nazi de Auschwitz.

1941 – Segunda Guerra Mundial: los paracaidistas alemanes ocupan Creta.

1944 – Nace Joe Cocker, cantante.

1945 – Nace Alejandro Dolina, escritor y músico argentino.

1946 – El presidente de la República Argentina, doctor Roberto M. Ortiz, delega el mando en el vicepresidente, doctor Ramón S. Castillo.

1946 – Nace Cherilyn Sarkasian LaPierre, más conocida como Cher.

1956 – EE.UU. lanza sobre el atolón de Bikini la primera bomba atómica de fusión termonuclear.

1975 – Nace Juan Minujín, actor argentino.

1984 – La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón regresa a Buenos Aires desde su exilio en Madrid.

1994 – La República de Crimea se proclama soberana e independiente de Ucrania.

1998 – Se suicida el poderoso empresario Alfredo Yabrán, prófugo de la justicia por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas.

2001 – Nace Wikipedia en español

2005 – Muere Paul Ricoeur, filósofo francés.

2007 – Muere Mario Mazzone, periodista argentino.

2011 – Muere Julio Godio, sociólogo argentino.

2012 – Muere Robin Gibb, cantante británico, de la banda Bee Gees.

2019 – Muere Niki Lauda, piloto austriaco de automovilismo.

Semana de Mayo

20 de mayo de 1810: El virrey Cisneros reunió a los jefes militares y les pidió su apoyo ante una posible rebelión, pero todos se rehusaron a brindárselo.

Por la noche, Castelli y Martín Rodríguez insistieron ante el virrey con el pedido de cabildo abierto.

El virrey dijo que era una insolencia y un atrevimiento y quiso improvisar un discurso pero Rodríguez le advirtió que tenía cinco minutos para decidir. Cisneros le contestó “Ya que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, hagan ustedes lo que quieran” y convocó al Cabildo para el día 22 de Mayo.

En el “Café de los Catalanes y en “La Fonda de las Naciones”, los criollos discutían sobre las mejores estrategias para pasar a la acción. (El Historiador)