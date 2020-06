Con críticas de la oposición: Aprobaron por mayoría la Rendición de Cuentas del año 2019

Con el voto de Juntos por el Cambio, quedaron aprobadas las rendiciones de cuentas de la Administración Municipal y del Ente Descentralizado de Salud.

Los concejales del Frente de Todos decidieron no aprobarlas, argumentando, en otros puntos, que el déficit total del año pasado superó los 160 millones de pesos.

El último miércoles, se desarrolló la quinta sesión legislativa del año para entre otros temas, tratar las rendiciones de cuentas del la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud.

El bloque de Juntos por el Cambio aprobó el resultado de ambos ejercicios económicos, mientras que los ediles del Frente de Todos, optaron por la desaprobación.

Los votos afirmativos por parte del oficialismo, fueron emitidos por los ediles María de los Ángeles Viñao, Nicolás Nervi, Leandro Graff, Patricia Zwenger, Patricia Tourn, Guillermo Laffite, Livia Martín, Natalia Kappes, Lucas Delgado y Lisandro Koller.

Desde la oposición, los votos negativos, fueron de los concejales Emiliano Stadler y Paola Negrette.

Argumentaciones de Juntos por el Cambio: Inflación, sueldos municipales y mantenimiento de la infraestructura

Después darse a conocer los despachos de la comisión de Hacienda y Presupuesto, los ediles brindaron declaraciones acerca del análisis realizado sobre el cierre de cuentas municipales del año 2019.

Por el Bloque de Juntos por el Cambio, María de los Ángeles Viñao, fundamentó la aprobación de los ejercicios del Ente Descentralizado de Salud y de la Administración Central.

“Hablar de números sin dar un contenido suena frío y más, cuando muchas veces, los números no dan un color verde y dan un color rojo. El tema es poder entender que detrás de todos estos números hay políticas a desarrollar y objetivos de una gestión municipal, donde hay necesidades a cubrir.

Si volvemos a tomar los números, es muy fácil analizar sin tomar en cuenta cuál es el propósito final de una gestión municipal.

Sabemos que tanto la Administración Central como el Ente de Salud cerraron con déficit y esto no nos es ajeno, pero también sabemos la realidad económica que le tocó atravesar a esta gestión municipal en el último ejercicio,” continuó diciendo Viñao.

“Cuando se analiza la rendición de cuentas vemos tres puntos fundamentales que son los que agrandan o inflan el déficit municipal. Uno de los puntos es ajeno a nosotros que es el aumento de los servicios básicos, hablamos de un 2019 que rondó en una inflación de 55 por ciento, y lo que estaba presupuestado fue muy inferior a estos aumentos.

Lógicamente, no se alcanzaba a cubrir las necesidades en base a estos índices inflacionarios,” señaló.

“Los servicios básicos no pueden ser prescindidos dentro del municipio y son los que hacen al funcionamiento de la estructura municipal como gas, combustible, energía, gomas, algún repuesto para alguna máquina. Todos tuvieron un elevado costo muy superior a lo que iba a estar. Se debe tener en cuenta que cuando se plantea un presupuesto, se lo hace en base a un ejecutado, teniendo en conocimiento una pauta inflacionaria del 20 al 35 por ciento y todos sabemos que fue del 55 por ciento,” argumentó.

“Parece ilógico decir que acompañamos este déficit, pero lo que en realidad estamos acompañando es una política del Poder Ejecutivo. Uno de los puntos fundamentales son los salarios municipales. Cuando se trataron los aumentos con los gremios, se hablaba de un incremento del 25 al 30 por ciento, pero la pauta salarial aumentó el 52 por ciento para los empleados .

Desde nuestro bloque celebramos eso, sabemos que es una política que viene sosteniendo el intendente Castelli desde su primer mandato que es reivindicar el sueldo del empleado municipal. Y el 52 por ciento en un año, es un lindo aumento, y ojalá que esto se siga dando en la continuidad de la gestión ,” sostuvo Viñao.

Déficit en salud

En referencia a la rendición de cuentas del Ente Descentralizado de Salud, Viñao expresó que “otro punto principal, que hoy está generando un déficit, es el tema de salud que es muy complejo”.

La edil de Juntos por el Cambio explicó que se debe tener en cuenta “la gran cantidad de efectores de salud de nuestro distrito y a la cantidad de Hogares de Ancianos”.

“Es política de nuestro distrito seguir manteniéndolos y que todos los ciudadanos que habitamos el distrito de Puan tengamos acceso a la salud pública. Fue un año atípico y la salud se vio muy castigada en este sentido, la mayoría de los insumos aumentaron hasta un 800 por ciento. Esto no estaba previsto cuando se realizó la proyección anual de las áreas,” fundamentó.

“También repercute el aumento de los servicios, sabemos que un hogar de abuelos necesita fundamentalmente estar calefaccionado. Son montos que excedieron a lo que se podía prever,” agregó.

A esto, según indicó Viñao, se suman “las demoras en los pagos de obras sociales y sus bajos nomencladores que son de hace cinco o seis años atrás”.

“Por lo tanto, el municipio de Puan termina subsidiando en gran parte las prestaciones que no cubren las obras sociales y a las cuales, la mayoría de los habitantes de nuestro distrito, tenemos acceso,” añadió.

La presidente del bloque de Juntos por el Cambio también habló de las reestructuraciones efectuadas en los Hogares de Ancianos.

“Creemos que se debe sostener realmente al abuelo que no tiene un sustento personal o familiar. Pero bueno, es un tema de saneamiento del sistema, donde hoy por hoy se avanzó mucho, pero también sabemos que hay mucha carga monetaria para sostener a ese adulto mayor,” admitió.

“Desde la provincia, gestiones actuales y anteriores se quedaron sorprendidas por cómo se maneja el sistema de salud de este municipio, con las falencias que pueda tener y con las cosas que se deben mejorar. Pero realmente, podemos decir que en todas las localidades tenemos un sistema de salud público para todos los habitantes, y no es un detalle menor,” aclaró.

Viñao destacó que ahora “los ingresos en salud aumentaron considerablemente”.

“Pero lamentablemente, la recaudación fue en pesos y los egresos debieron ser traducidos a valor dólar. Como decía anteriormente, los insumos tienen precio dólar, por lo tanto, si bien el aumento del ingreso fue de alrededor de un 49 por ciento, la pauta inflacionaria llegó al 55 por ciento,” relató.

Desaprobación

El presidente del bloque del Frente de Todos, Emiliano Stadler, opinó que la rendición del Ente de Salud “fue presentada en forma completa y más prolija que la rendición de la Administración Central”.

Luego recordó el rol del concejal que además de representar a la ciudadanía y tratar las diferentes problemáticas que surgen en el distrito, “debe ser controlador externo de la contabilidad del municipio”.

“El control interno corresponde a la contaduría y el control externo es realizado por el Tribunal de Cuentas y por los concejales. A nosotros nos corresponde revisar las cuentas y qué se hizo con el dinero público,” subrayó.

“Como decía la concejal Viñao, uno de los grandes déficit del municipio es en salud. Y dicho por el responsable del Ente, está en los geriátricos.

A esta cuestión, hoy se intenta resolverla, buscando la correcta administración, teniendo en cuenta a quién de los residente se subsidia. Se ve que en ejercicios anteriores, se subsidiaba a todos por igual sin tener en cuenta cada situación,” acotó.

“Si se hubiese tomado esta iniciativa años anteriores, tal vez se llegaba con un respiro distinto. Tienen un déficit impresionante.

En total, el Estado Municipal durante el ejercicio 2019 tuvo un déficit mayor a los 160 millones de pesos,” alegó.

“Son números que realmente impactan. ¿Cómo hizo el Municipio para cumplir cuando el cierre del ejercicio da un déficit tan grande?,” cuestionó.

“Es a costa de tomar deudas y de no pagarle a los proveedores. Nosotros no podemos acompañar la rendición de cuentas, la del Ente de Salud por su enorme déficit y por algunas cuestiones técnicas, porque el saldo final de la deuda flotante figura en cero.

La rendición de la Administración Central es más compleja porque faltan montones de documentaciones necesarias para dar un resultado real,” describió.

“El resto de los concejales no lo tuvo en cuenta e igual la aprobó. Está bien, será su postura, pero en la rendición no tuvieron toda la información y sin embargo, la aprobaron,” señaló.

“Si bien la recaudación de las tasas de toda la administración municipal representa un15 por ciento, dependemos de la coparticipación provincial y del esfuerzo de todos los bonaerenses. Nosotros funcionamos por todos los bonaerenses, no por nosotros mismos,” recordó.

En este sentido, Stadler sugirió “hacer una gestión de cobrabilidad más correcta”.

“Si sabemos que tenemos un déficit tan grande, también sería bueno cobrar las tasas porque si no siempre dará pérdidas. Estamos hablando de las finanzas públicas y no de las privadas,” aclaró.

“Cuando declararon la emergencia en Enero, estábamos hablando de la salud pública, de restringir los quirófanos, de suspender ciertas obras sociales. Consideramos que sí hay un problema con IOMA y acompañamos ese reclamo del municipio porque es real, aunque esa deuda no completa el déficit del Ente.

En lo referente a la Administración Central, desfinanciaron áreas para sostener otras.

Llevar adelante las finanzas públicas no te convierte en dueño de las mismas, por ende, aquellos que fueron elegidos deben rendir cuentas al pueblo y a la gente,” remarcó.

“Esto como está presentado no se puede aprobar, es inaprobable,” calificó Satdler.

Respuestas

Viñao respondió a las declaraciones de Satdler.

“Decir que el bloque de Juntos por el Cambio aprueba por aprobar, me parece irrespetuoso. Como dije anteriormente, los dos bloques tuvimos la oportunidad de acceder al RAFAM y tener el material en papel para estudiarlo y analizarlo, en nuestro caso lo hicimos,” refutó.

En referencia a las documentaciones faltantes en la rendición de la Administración Central, la concejal, expresó: “Hablando con el contador Merkel, personalmente le pedí que se empiecen a incorporar estas cuestiones administrativas en papel para que queden claras, pero está todo presentado ante el Tribunal de Cuentas,” manifestó.

“Me gustaría preguntarle al concejal Stadler si quiere hacerle un juicio a los vecinos que no pagan, porque la realidad es que ya esto es una responsabilidad individual. O sea que se le achaca a una gestión municipal que un vecino no pague. Entonces, tanto que defendemos por un lado al ciudadano, ahora cuestionamos que no pagan,” cuestionó.

“Si bien comparto que es baja la cobrabilidad, se le está acusando al Ejecutivo la responsabilidad individual de cada vecino,” agregó.

“Hay que dejar en claro que cuando se arma un presupuesto, se supone que voy a proyectar en base a un ejecutado. Entonces, hay un montón de variables que después hacen que el presupuesto quede corto y se tengan que pedir ampliaciones presupuestarias porque la inflación supera lo que se había pensado que iba a suceder,” explicó.

“Estos municipios no se sostienen con sus recaudaciones, se sostienen con la coparticipación,” aclaró.

“No se tomó personal de más, se fue ampliando por los programas que se incorporaron a esta gestión municipal como el Sedem, los EPI (Espacios de Primera Infancia) y los Puntos Digitales. Además de llevar un costo, tienen personal. Cuando se rinde al Tribunal de Cuentas y se le dice “tomé 20 personas para ocupar tal cargo”, queda justificado.

Todas estas medidas que pasaron por encima de lo previsto, tienen una justificación racional y real ante el Tribunal de Cuentas,” dijo.

“Quiero que me digan qué programa sacamos para reducir personal,” interrogó al recordar la función social que tienen estos programas provinciales y nacionales.

“Qué me expliquen qué sacamos así tenemos menos gente y ahorramos con un plazo fijo en el banco, para así tener los números en verde y no en rojo,” siguió diciendo Viñao.

“Si no aumentamos los sueldos, ¿Dejamos a los empleados con sueldos de hace 10 años atrás?,” preguntó.

En referencia al incremento de subsidios otorgados durante el 2019, la concejala de Juntos por el Cambio, argumentó que fue a sueldos del Hospital de Darregueira, “estas transferencias fueron apuntadas por el Tribunal de Cuentas como método de pago”.

“Hubo que auxiliar a muchas instituciones que no eran ajenas a la realidad económica que padecía el Municipio y se veía en nuestros hogares,” fundamentó la edil.

Viñao dejó en claro que el “cero” que aparece en la deuda flotante del Ente de Salud fue por “un error de cliqueo”.

“Mañana tendrán la impresión correspondiente porque fue un error de cliqueo. No tiene que haber tanta nebulosa, si queremos sumar, tenemos que preguntar,” sugirió.

Más aclaraciones

Sobre el final del debate, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Koller, tomando su rol de concejal, agregó otras aclaraciones.

“Estos temas tienen dos aspectos: el técnico y el político, y obviamente que en esta situación tuvimos diferencias en ambos criterios. Leyendo actas de rendiciones anteriores, las defensas que hacían los bloques, coincidían en la parte técnica y disentían en la política. En esta situación, vemos la salvedad que no compartimos criterios ni en lo técnico ni en lo político.

Pero esto no significa que nuestra intención como bloque sea la de convencer a que Frente de Todos apruebe esta rendición de cuentas, porque vemos la intención que tienen hacia este Concejo y cuál es su postura ante esta situación y es valorable que así lo hagan,” dijo.

“La rendición de cuentas de 2019, nos muestra información basada en la transparencia de la gestión municipal. Es una situación financiera compleja pero no la ocultamos,” admitió.

“El compromiso es estar cerca de los vecinos cada día, cada peso invertido y ejecutado que figura en esta rendición de cuentas como en los presupuestos municipales, se ven reflejados en obra, servicios, asistencias para quienes más lo necesitan, eventos, en actividades y hoy tenemos un distrito pujante, en una situación económica difícil,” manifestó.

“El distrito en los últimos años creció y fue el trabajo de 20 años incansables de trabajo al frente del Ejecutivo Municipal,” resaltó Koller.

“Como concejales, tenemos el rol de controlar al Ejecutivo en su accionar y mostrarle también cuando veamos si comete algún error. Seguramente no lo hace con intención alguna, pero podemos ayudarlo a que mejore,” defendió.

“Creo que la función del concejal no debe estar en presentar solamente minutas de comunicación sobre la situación financiera del municipio, o no acompañar propuestas sólo por ser de un bloque opositor.

Además de estar cerca de los vecinos, se debe demostrar que podemos aportar un granito de arena para hacer realidad los sueños de cada uno de ellos,” expresó.

“Un mensaje hacia el bloque del Frente de Todos, ya que están alineados políticamente a nivel nacional y provincial. Que se sumen a las iniciativas de intendentes y legisladores bonaerenses para tratar los fondos que se han recibido y que este HCD aprobó por casi 57 millones de pesos. Eso no es una donación, nos es un acto solidario, lo deben realizar para que los municipios continúen funcionando. Pero a su vez, esos fondos, en la forma que se tendrán que devolver, a futuro, generarán complicaciones e implicarán desfinanciamiento a esos municipios, por parte de una política que implementó el Gobierno Provincial.

Es un acto que agradecemos, el rol de la función pública es asistir, acompañar, y esto ha hecho que el municipio pueda continuar en una situación atípica como es la pandemia,” consideró.

“Cuando finaliza cada día de trabajo, nos vamos a descansar con el orgullo que dimos lo mejor para seguir avanzando para ver crecer nuestro distrito. Descansamos tranquilos porque lo hicimos con transparencia y honestidad, pilares de una gestión de 20 años de gobierno,” reflexionó.

“Nos desvelan los problemas no resueltos del día, y a los que debemos hacer frente al día siguiente,” acotó.

Por último, al referirse al rol del funcionario público, la transparencia y la honestidad, Koller mencionó una frase de Arturo Illia: “El hombre no tiene mejor custodia que su propia conciencia”.

“El desafío para cada uno de los concejales, Trabajar fuertemente controlando pero a su vez gestionado.

El análisis del Frente de Todos

