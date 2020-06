Un lugar llamado Puan

En el marco del 144° aniversario de nuestra localidad, publicamos una serie de episodios históricos previos al establecimiento de la comandancia, origen del posterior asentamiento poblacional.

(*) El primer registro escrito que se tiene acerca de la existencia de Puan es de Junio de 1806. Fue en la crónica del explorador chileno Luis de la Cruz, quien buscaba una ruta comercial más directa entre Concepción (Chile) y Buenos Aires.

Un dato saliente es que el Don Luis no completó el trayecto porque cuando llegó a la zona de Melincué (Sur de Santa Fe), él y su equipo se enteraron que Buenos Aires se encontraba en poder de los ingleses (Primera invasión Inglesa). De la Cruz escribió: “Jornada XII- Desde Auquinco a Tril… y dejando al este un camino que los indios me dijeron que iba para las Salinas de Puan”.

-El 26 de Agosto de 1833, en el marco de la Campaña de Rosas al Desierto, una columna al mando del Tte. Coronel don Miguel Miranda partió hacia Puan desde la Fortaleza Protectora Argentina, actual ciudad de Bahía Blanca.

Ilustración de Auguste Guinnard

“Sabemos que su columna llegó a Bahía Blanca el 25 de Agosto. Al siguiente día, partió para Puan Lauquen (Laguna de Puan) y en este punto tomó el rastro de la indiada”. Existe un plano que demuestra que pasó al S.O de la Laguna de Puan.

–1834/1835. La cautiva Manuela (para los blancos) y Rayhuemy (para los indios) es rescatada por el Mayor Eugenio del Busto quien la lleva a Bahía Blanca y así relata: “Al otro día nos pusimos en marcha hacia Salinas Grandes y de allí bajamos a la laguna de Puan“. LA NUEVA PROVINCIA 14/5/1998

1837. “A raíz de una invasión a Tandil, Eugenio del Busto, debió a su vez perseguir indiadas enemigas por las zonas de Puan, Bahía Blanca…“ WALTHER/272. “En el cerro de Puan logró por fin darles alcance”. BARROS/298

Fundar pueblos

El 30 de Octubre de 1853, se celebró un Acuerdo en el cual el Departamento de Guerra y Marina señala “conveniente y necesario realizar ya el pensamiento anunciado por el P.E. (Poder Ejecutivo) a la Cámara en su último mensaje, de fundar un pueblo en Cargüé (Carhué) ó Puan, y de expedir, por consiguiente, una Comisión de Ingenieros, que practiquen todas las previas operaciones que para ello sean indispensables y que al mismo tiempo emprenda los reconocimientos científicos, de todo género, tanto en la bahía y litoral del Puerto de Bahía Blanca, cuanto a la sierra de la Ventana, de ambas Salinas, y en general de toda la región que se extiende de Bahía Blanca a Salinas Grandes, acuerda el gobierno nombrar para componer dicha comisión, al Ingeniero Coronel D. Camilo Duteil que la presidirá, al ingeniero topógrafo D. Calimaco Zambianchi y al naturalista D. Juan Bautista Andraud, y la cual se expedirá según las instrucciones que al efecto se pasan… (.) ….Rúbrica de S.E. Zapiola”. Registro Oficial del Estado de Buenos Aires-Acuerdos/Decretos/Leyes/Resoluciones. Año 1858. pág. 1345.

Este Acuerdo nos deja la certeza de la importancia de Puan enclavado en el centro de un triángulo entre Bahía Blanca, Salinas Grandes, y Sierra de la ventana (o Curumalal)

Cipriano Catriel

Entre el 15 y el 16 de febrero de 1858 se libró la batalla del Arroyo Pigüé, contra las huestes de Calfucurá , como parte de las acciones que el Ejército de Operaciones del Sur llevó a cabo en la zona.

Exploró los campos de Puan… “de este arroyo Pigüé, sigue muy cerca de Puan, donde tal vez me sitúe de paso…” MONFERRAN/99 (Carta del Coronel Nicolás Granada al Gobernador de Estado don Valentín Alsina).

“Al día siguiente, la Segunda División llegó al arroyo Pigüé, inmediato a su desagüe en la laguna de Carhué… y se desprendió el Regimiento N° 17 de Guardias Nacionales Sol de Mayo en misión de explorar el campo en dirección a Puan…” MONFERRAN/135.

Entre 1858 y 1859, el viajero y escritor francés Auguste Guinnard fue prisionero de Calfucurá. Durante esos años, en su libro “Tres años de esclavitud entre los patagones”, hace el siguiente relato: “los pampas gustaban de vivir al oeste de la sierra de la ventana por la incomparable fertilidad de los campos… (.) … región denominada Puane Mapo o tierra de Puane. Uno de los caciques más célebres nació allí y murió valientemente en una sorpresa nocturna por los gauchos de Rosas”. GUINARD/61.

El agregado de la última “é” en Puan se debe a que Guinnard era francés.

Al final del libro está incorporado el plano donde figura la laguna de Puan con su isla al centro. Razón por la cual suponemos que pasó por estos lugares. Aunque aclara: “este trabajo no es de exactitud matemática, porque no he tenido a mi disposición instrumentos adecuados para determinar las posiciones de los sitios que he recorrido”.

El mapa en sus imperfecciones muestra a estas tierras un tanto desplazadas hacia el Oeste. Y marca la ruta seguida pasando por Puan Laufquen (Laguna de Puan) y Puan Mamuel (Monte de Puan-de árboles). Curiosamente, no aparecen las Salinas Grandes.

1867. El naturalista francés Martín De Moussy había sido contratado por Urquiza para levantar los mapas entre 1841 y 1859.

Precisamente, en el mapa de la región de Puan aparece “Laguna de Puan Laufquen dentro de una zona que denomina “INDIENS PUAN MAPOCHES”; al oeste de la Sierra de la Ventana. Con algunas imprecisiones con respecto este/oeste.

Rosa Pérez vivió en Azul (Provincia de Buenos Aires) y es más conocida como “La Cautiva” estuvo como prisionera de los indios. En SARRAMONE/292 aparece el siguiente testimonio.

“Sí señor yo soy Rosa Pérez, “la cautiva”… (.) … Cuando fuimos llevadas cautivas en 1870, a los toldos de Manuel Grande, en Puan, nos agarró una tormenta, y a mi mamá se le mojó todo el papel y se le borró lo que estaba escrito… (.) … Cuatro años me tuvieron cautiva. (.) qué vida señor”. SARRAMONE/292.

Según el relato, el papel contenía la cesión de 2 leguas de campo que le había hecho Rosas a su padre. Está refiriéndose a una mujer de Azul, citando la Revista “Caras y caretas”, del 26 de Mayo de 1934.

Por ese año, Manuel Grande pudo haber estado por esta zona ya que era aliado de Calfucurá. Más tarde, se afincó en Carhué en paz con los blancos, junto con el cacique Tripalao, interviniendo en la expedición de noviembre de 1877 del lado del ejército.

El 28 de Julio de 1873 mediante una nota El Sargento Mayor agrimensor D.F Melchert que había levantado los planos de la frontera sur…(.)… se trasladará al pueblo de Bahía Blanca y se reunirá allí con el Mayor Felipe Caronti y otros vecinos conocedores del camino que hay que recorrer para llegar a Puan…” ALSINA/15.

“El agrimensor era para ellos objeto de un odio supersticioso en el cual envuelven sus ayudantes, sus instrumentos, sus operaciones diabólicas. (.)… Siempre vieron en nuestra actividad preceder al colono y anunciar su venida…” EBELOT/49.

En Agosto de 1875, el Senado y la Cámara de Diputados autorizan al Poder Ejecutivo para invertir hasta doscientos mil pesos fuertes a fin de crear pueblos, levantar fortines y hacer construcciones adecuadas en las nuevas líneas de fronteras.

“El Comandante Cerri con la fuerza que dispone (250 hombres) se situarán entre el “paso de los chilenos” y “El corta-pié”. Su misión es merodear por los alrededores, llevar sus exploraciones hasta Puan, y proteger la comunicación entre Puan y el Fuerte “General San Martín” (Ubicado en el actual distrito de Coronel Suárez)

En Diciembre de ese año, el Sgto. Mayor Federico Melchert confeccionó el plano de la nueva frontera con trazado del proyecto de Alsina. Como datos interesantes aparece la laguna de Puan (con isla) y el cerro, dos caminos de exploraciones hacia B. Blanca y Fuerte San Martín, y la gente de Pichihuinca , junto al Arroyo del 27.

Las tropas alistadas en la Comandancia

1876 El año fundacional

15 de Abril. Desde el Fuerte General San Martín se pone en marcha la División Costa Sud al mando del Tte. Coronel Salvador Maldonado, costeando el Sauce Corto, en dirección a Carhué, cuyo destino final sería Puan.

En Mayo habían arribado a Carhué las familias de los soldados. Sin duda, algunas de estas familias más tarde pasaron a Puan.

22 de Mayo. A las 7 am marchó para Puan el Jefe del Detail. Sargento Mayor don Baldomero Díaz… para practicar un reconocimiento… de ese paraje, designado para el campamento de la División. A su arribo, divisó un grupo de indios que huyeron a su vista”. ALSINA/174.

30 de Mayo. “Marchó para Puan el Jefe del Detail. Con 146 hombres. Esta fuerza llegó a destino sin novedad“. ALSINA 176.

31 de Mayo. Ese mismo día darían comienzo los trabajos.

5 de Junio. En Carhué “Diana, ensillar y, a caballo. A las 2 pm. llegamos a Puan. Este paraje es de buenos pastos (…)… el cerro tiene una elevación de 25 a 30 metros, dista media legua de la laguna de Puan, de agua salada. El arroyo Puan es barrancoso… la Sierra de la cuenta dista 4 leguas aproximadamente… y no es otra que Currumalán Chico o Pigüé”. ALSINA/176.

Fuerza destacada en Puan – División Costa Sud.

Comandancia (Jefe Tte. Cnel. Salvador Maldonado)

Regimiento 1° de Caballería de Línea (Jefe Tte. Cnel. Salvador Maldonado

Regimiento 11 de Caballería ”General Lavalle” (Jefe Sarg. Mayor don Marcial Nadal.

Batallón 8 de Infantería (Jefe Cnel. Antonio Donovan)

Batallón Gendarmes del Rosario (Jefe Guardia Nacional Manuel Vázquez)

Piquete de artillería

Guardia Nacional: 8 soldados

Escuadrón de indios amigos

Total: 6 jefes.

42 oficiales

751 hombres de tropa.

(*) La información fue extraída del libro “Cronología para la Historia de Puan III, del historiador César Michelutti. Parte de las fotos que ilustran la nota fueron relevadas de la página de Facebook del Museo Municipal