Conflicto con el Hospital Darregueira: Stadler propone una salida transparente

El edil del Frente de Todos consideró que la salud de esa localidad “está en juego” y la solución es retornar al dialogo. Además, recordó que entre el intendente y la administración del nosocomio hay un problema de credibilidad mutua. Y ofreció a su bloque como mediador o veedor entre las partes.

Por otra parte, el concejal señaló que la pandemia está beneficiando a la administración municipal, ya que, según su opinión, al no haber actividad, el presupuesto no se está ejecutando según lo planeado. “Tienen un saldo positivo de 141 millones de pesos, 57 millones por un préstamo de la Provincia y un plazo fijo de otros 37 millones”, dijo.

Por último, Stadler se refirió a las obras impulsadas desde Nación para dotar a los distritos de obras de agua potable y cloacas.

La crisis entorno al Hospital Darregueira y el estado de las arcas municipales fueron algunos de los temas abordados en una entrevista que TODAS LAS VOCES mantuvo con el Concejal Emiliano Stadler.

El legislador calificó como “justo” el reclamo de la sociedad de beneficencia que administra el nosocomio.

“Hay un acuerdo firmado y una de las partes no cumplió con ese convenio, y es la parte municipal. En esta situación, las declaraciones del Intendente no son las más pertinentes. Ante una deuda que existe, llega a decir “o toman todo el Hospital o lo dejan”, cuando lo que está en juego es la salud de Darregueira y su zona de influencia, con un efector que funciona desde 1945. No se pueden decir las cosas así, tan livianamente”, expresó.

-¿Cuál sería la solución para usted?

La solución es entablar nuevamente el diálogo, y llevar con transparencia los números, tanto de la Sociedad de Beneficencia, como los del Municipio. El intendente dijo que había un problema de credibilidad, porque la Sociedad del Beneficencia no cree en los datos aportados por el municipio, y el municipio desconfía de los de la Sociedad de Beneficencia.

¿Cómos se soluciona esto? Siendo transparente de un lado y del otro, y nosotros como oposición podemos avalar o no la veracidad de los datos. Funcionaríamos como mediadores o veedores. No es muy difícil. Se trata de respetar un contrato, si se firmó es para respetarlo

-¿La situación económica del Municipio podría complicar el pago de esa deuda?

Hoy, por el contexto de pandemia, el Municipio tiene un saldo positivo de 141 millones de pesos, porque las actividades mermaron notablemente. En todas las delegaciones, el Presupuesto anual se sub-ejecutó. En algunos casos no se usaron ni el 30% de los fondos previstos. Hay un saldo positivo.

Pero supongamos que ese dinero estuviese destinado a otro fin, igual la comuna de Puan dispone de otros 57 millones por un préstamo de la Provincia. Ese préstamo posiblemente termine siendo un monto no reintegrable. Además, tiene un plazo fijo de 37 millones de pesos. Ese dinero sin afectar, ocioso, podría usarse, en parte, para saldar la deuda con el Hospital.

-Supongamos que el Intendente quiera hacerse cargo del Hospital ¿Eso sería viable?

Uno puede interpretar lo siguiente: si estamos en emergencia sanitaria, declarada por el mismo Municipio a principios de año es porque no podés afrontar los costos del sistema de salud que ya tenés a tu cargo. ¿Querés tomar otro más?

Existe una desconfianza en la Sociedad de Beneficencia y el pueblo de Darregueira… si vos tenés los quirófanos cerrados y un déficit tan enorme en salud, no podés mantener el sistema funcionando correctamente en su mínima capacidad. Tampoco pudo enfrentar una pandemia sin pedir recursos y donaciones al pueblo, imaginate hacerte cargo de otro efector de salud.

-¿Obras demoradas como las del Frigorífico de Bordenave podrían completarse con esos fondos?

Depende de la voluntad política.

-¿Y por qué no se termina entonces?

La obra pública no ha sido la política prioritaria desde el principio. El Ejecutivo tiene la facultad de darle a los fondos el destino que cree adecuado. Si quiere usarlos para la obra pública, terminará el frigorífico. O quizás utilice el dinero para aumentar el salario de los empleados municipales; o para pagarle al Hospital de Darregueira; o para pagar deudas contraídas desde hace años. Es probable que trate de sanear la situación de emergencia que tiene el distrito.

-Entonces hoy el municipio paga los sueldos y no mucho más

Tiene cierto margen por la pandemia, se benefició, porque ha mermado su actividad y obviamente habrá menos gastos.

-Pero también va a recaudar menos

Sí, pero está la Provincia que respalda la baja en la recaudación. Desde que comenzó la pandemia hasta hoy, la Provincia debe haber girado al Distrito de Puan cerca de 100 millones de pesos.

-Eso dentro de los niveles de Coparticipación

La coparticipación bajó un poco pero no es el problema. El municipio recibió menos, pero también gastó mucho menos

-¿Van a exponer todos estos temas en el Concejo Deliberante?

Vamos a llevar la problemática, aun no hemos visto que el oficialismo trate seriamente el tema. Los concejales de Darregueira no le han dado la importancia que tiene.

Lo mismo pasará con la emergencia para preguntar en qué momento estamos, queremos ver cuáles fueron los beneficios de declarar la emergencia, las políticas de saneamiento fiscal aplicadas y los resultados. No hubo ninguna comunicación, absolutamente nada.

A los concejales de la oposición nos es más fácil encontrar datos de otros distritos que del nuestro. Es muy difícil.

Comprendo la inflación y la escalada del dólar en su momento, pero son condicionantes, no los causantes directos del derrumbe del sistema de salud. Los otros distritos no han caído así, tienen sus finanzas prolijas y han sabido tener una lectura anticipada de las devaluaciones que iba a haber en el país. Cuando tenés una buena salud financiera, podés afrontar cualquier tipo de embate, pero te tenés que cuidar, ser previsible. Acá no lograron nada de eso.

Si el problema estaba en los geriátricos, es porque no cobraron lo que debían cobrar, no a todo el mundo, estuvieron subsidiados los residentes aun cuando tenían la posibilidad de afrontarlo económicamente.

-Usted hace unos días se reunió con Castelli para hablar de un programa por el cual llegar al distrito obras de cloacas y agua potable

Las obras se realizarán en el marco de un Programa post pandemia denominado “Argentina Hace”. Es Keynesianismo puro, aplicando un plan de obras públicas en todo el país en favor de la reactivación económica. Esto prevé poner en marcha una fuerte inversión en cada municipio, y que sea concretada por empresas y mano de obra de los mismos distritos. Entonces, tanto la obra y el dinero invertido en ella quedan en la localidad.

La condición necesaria para que lleguen estos emprendimientos es que, en cada distrito, el oficialismo y la oposición se sienten a dialogar para hacer efectiva esa gestión. Es el espíritu del Programa Argentina Unida estimulado desde el Gobierno.

El ente encargado de hacer llegar este tipo de iniciativas es el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, pero la primera etapa estará a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

El subdirector administrador de esta entidad es Néstor Álvarez, ex intendente de Guaminí. Es un funcionario que pretende beneficiar a los municipios porque conoce la realidad de nuestros lugares.

-¿Por qué se optó por cloacas y agua potable y no otras obras?

Porque son del tipo de construcciones que requieren mayor cantidad de operarios para la mano de obra, y a la vez insumen periodos más cortos de tiempo que otras iniciativas.

Entonces, es mayor el impacto en cuanto a puestos de trabajo y, además puede efectivizarse en seis o menos. Lo que te da la posibilidad de, cuando estás a mitad de terminar una obra, ya puedas comenzar otra, para estimular la inyección de dinero en la economía.

-¿De cuánto dinero sería la inversión?

En una primera etapa, rondaría los 15 millones de pesos para cloacas. Por eso debimos ponernos de acuerdo con el Intendente, para ver a qué localidad íbamos a apuntar.

La idea del oficialismo era invertir en cloacas para Puan, pero nosotros vimos como prioridad hacerlo en el agua potable de Felipe Solá.

Cuando se presentaron las dos mociones, Néstor Álvarez sugirió que, con fondos del ENHOSA se encare la obra de cloacas en Puan, y utilizar una línea de financiamiento externo del mismo Ente para concretar lo de Felipe Solá.

Desde el Ejecutivo municipal, ya existe un proyecto para solucionar la demanda de esa localidad, cuya concreción requeriría poco más de 20 millones pesos. Pero no está actualizado e insumirá un desembolso mucho mayor.

Nos confirmaron que era viable llevar adelante las dos obras, y con el Intendente nos quedamos conformes. Ahora, el Municipio deberá enviar ambos proyectos.

-¿Cuál es la situación de Felipe Solá? ¿No tiene agua potable?

Sí, pero, en una parte del pueblo, la red de cañerías está muy deteriorada y a la vez tiene problemas con las perforaciones y con la calidad del agua.

-En Puan estaba en carpeta el tema de la renovación del tendido de la red de agua potable, porque las cañerías también sufrieron un gran deterioro. Ya que impedía aprovechar la Planta Potabilizadora inaugurada en 2012. ¿Se podría incluir esta inversión dentro del Programa “Argentina Hace”?

Por ahora no, porque demandaría mucho dinero del previsto en el Programa. Se precisarían unos 200 millones de pesos.

-¿Qué alcance tendrá la obra de cloacas en Puan?

Se extendería la red existente, y a la par llevar una solución al tema de los piletones que hoy están colmados en su capacidad. Se colocarían una especie de módulos donde se procesan los líquidos cloacales, la parte sólida se desintegra con agentes bioactivos, y el resultante se puede emplear para riego. A partir de ahí, sería correcto darle curso hacia la Laguna de Brizzola. Sería una buena solución.

-¿Cuáles serían las características de las próximas etapas del programa de obras?

Con el arreglo al que el país llegó para el pago de su deuda externa, es muy factible que se reinvierta más dinero en reactivar nuestra economía, con la tranquilidad de saber que se va a poder cumplir con futuros desembolsos a los acreedores externos. Eso garantizaría más obras para las localidades del distrito.