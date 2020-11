Castelli habló sobre la apertura de los puestos de control

Esta mañana, en diálogo con TLVP, el intendente Facundo Castelli expresó que “es una decisión que venían madurando desde hace un tiempo, viendo que distritos vecinos también lo hicieron”.

“En la región, Adolfo Alsina levantó los controles hace unos días y hoy también lo hizo Saavedra-Pigüé. Más que nada, la decisión se toma porque el 1 de diciembre comienza la temporada turística en la provincia de Buenos Aires,” explicó.

“Para nosotros es un tema contradictorio. El otro día lo hablaba con un intendente de la región, acerca de municipios como los nuestros, donde trabajamos sanitariamente bien y logramos tener controlada la situación. Obviamente, hay que ser consciente que esto podrá traer aparejado el aumento de casos porque habrá mayor circulación. Ya no podremos exigir la cuarentena, porque no sabremos quién sale ni quién entra. Esperemos que si se da el aumento de contagios, sea razonable y pueda ser manejado por el sistema de salud,” manifestó.

“No podemos ir en contra medidas nacionales y provinciales que habilitan la circulación y nosotros, por ejemplo, aplicar una cuarentena a quienes vuelvan de vacaciones. Ahora el cuidado depende de cada uno de nosotros, espero que podamos estar a la altura de las circunstancias,” remarcó.

Foto archivo

-Se sabe que los controles no pueden ser eternos…

-El Estado no puede ser siempre el que esté presente, exigiendo en la entrada de los pueblos los permisos. El Estado no puede ser paternalista de por vida.

-Con estas nuevas disposiciones, ¿Siente la sensación que el trabajo realizado fue en vano?

-Después de realizar un esfuerzo de 8 meses es como que pasamos de un extremo al otro. Esto lo analizábamos con el intendente de Lamadrid y decíamos que no aparece una medida intermedia. Uno entiende que la gente de los controles, que realizó un trabajo bárbaro, está saturada y al no encontrarse una medida intermedia, da la sensación de haber hecho semejante esfuerzo para que, Dios no lo quiera, la situación se desborde.

Si fuéramos una sociedad madura, donde respetáramos el distanciamiento, usáramos el barbijo, y todas las normas de higiene correspondientes, no hubiéramos necesitado la cuarentena.

No creo que haya sido en vano porque dio sus frutos, pero esperemos que no traiga aparejado que el sistema de salud empiece a saturarse.

-¿Podría suceder que vuelvan atrás en las medidas?

-Una vez que se liberan los accesos es muy difícil volver atrás. Nuestro distrito siempre se mantuvo en fase cinco pero otros lugares, que estuvieron en esta etapa y luego debieron retrotraerse a la fase tres, les costó mucho, hubo discusiones, por ejemplo en aquellos comerciantes que debieron volver a cerrar su negocio.

-¿Qué protocolos aplicarán para el turismo?

-Ayer la provincia envió los protocolos y ahora los funcionaros de Despacho de Gobierno están analizándolos con la Directora de Turismo y el Comité de Crisis para luego darlos a difusión. La temporada turística comienza el 1 de diciembre, así este fin de semana, a más tardar el lunes, estaremos difundiendo esas medidas. Serán protocolos similares a los actuales, como el uso de barbijo y el distanciamiento social.

Habrá un permiso que en los próximos días podrá tramitarse en la web www.argentina.gob.ar para aquellos que salgan a vacacionar, tanto para quienes vayan a otra ciudad o vengan a nuestro distrito, donde deberán detallar domicilio y cuántos días estarán en el lugar, entre otros datos.

Más allá que se levantarán los controles, los permisos seguirán vigentes. Con esto quiero decir que se deberá tener un permiso, porque las autoridades pueden llegar a pedirlo durante algún operativo de control. Se está trabajando en estos temas para que la gente esté enterada.