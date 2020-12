Hace 37 años Hugo Gutiérrez asumía la intendencia

Aquel inolvidable 10 de diciembre marcó el regreso de la Democracia a nuestro pago chico. La lista de la UCR que proponía como candidato a Jefe Comunal al joven Contador Público villaerense de 33 años, se había impuesto en las elecciones del 30 de Octubre. En ese entonces, Gutiérrez, casado con Ana Roza, profesora de Matemática, y fueron formando su familia con la llegada de sus hijos varones: Ramiro, Martín y Patu

Gutiérrez, quien falleció tempranamente el 24 de Junio de 2003, es recordado por ser un hombre de perfil bajo, callado pero con fuertes convicciones políticas, caracterizándolo su serenidad y aplomo tanto en los discursos como en sus diálogos y también en su convivencia laboral.

Foto que integra la Galería de Intendentes en la Municipalidad

En sus charlas de pasillo entre amigos, los mismos agentes del Municipio resaltaban su amplia y sonora sonrisa que lo identificaba. Muchas de las personas que trabajaron junto a él en la comuna sintieron ser sus pares y no subalternos del intendente ya que compartía tareas administrativas como la elaboración del presupuesto anual y amenos diálogos de trabajo.

Fueron años de labor compartida mutuamente, que los logros que más se destacaron en su gestión fueron: la radicación de Maltería Pampa SA; propulsor junto con el sindicato de trabajadores de Puan del estatuto y escalafón municipal, cubriendo cargos vacantes por concurso y la participación de la Junta de Ascenso y promoción; reorganización administrativa del Municipio creando áreas que no existían, pavimentación de las rutas provinciales tramo Bordenave – 17 de Agosto –Villa Iris; repavimentación Puan-Darregueira muy deteriorado; ejecución de varios planes de vivienda, gas natural en Puan, Circunvalación y nuevo acceso a Puan; creación del Centro de Formación Profesional y entre otras obras.

Gutiérrez junto al recordado Cacho Castello Luro, durante un acto en el ingreso al palacio Municipal. A la Derecha, un joven Carlos Morelli observa la escena

A fines del 1987, durante su gestión, la comuna fue premiada por el entonces gobernador José Antonio Cafiero, por ser una de las mejores administradas de la provincia de Buenos Aires, entregando a la municipalidad de Puan en diciembre de 1989 sin deudas y con fondos disponibles.

10 de Diciembre de 1983

Hace 37 años con el retorno de la democracia asumía el intendente radical Hugo Gutiérrez junto a 9 concejales de la UCR y tres del Partido Justicialista.

En 30 de octubre de ese año, el semanario villaerense “El diálogo” titulaba en su tapa “El pueblo todo con Hugo Gutiérrez”.

Publicidad de campaña

La crónica de aquel día histórico relataba lo siguiente: “No eran las 20 horas y ya gran cantidad de público se volcaba a las calles para acompañar el festejo por el triunfo del radicalismo y de todo un pueblo al tener el segundo intendente constitucional. La gente enardecida exclamaba su nombre. Emocionado, cansado, apretujado por los presentes, el nuevo intendente debió hablar a la concurrencia cuando la multitud se lo solicitó a viva voz“.

Una vez apaciguado el público, el intendente de la democracia dijo: “Este resultado que se está dando en todo el país está demostrando que la gente está diciendo sí al proyecto de vida, amor, paz, justicia y libertad. Le está diciendo sí al proyecto de Raúl Alfonsín, pero no me quiero circunscribir solamente a la familia radical, lo quiero hacer extensivo a todo el país porque esto está demostrando que no queremos más gobiernos autocráticos, queremos ser nosotros mismos personas mayores y conscientes. Queremos ser nosotros mismos los protagonistas de nuestro destino”.

Autoridades electas el 30 de Octubre de 1983 – Puan

El escrutinio final arrojó los siguientes resultados en el distrito:

UCR (Hugo Gutiérrez): 7314

PJ (Héctor Gabeiras –Padre-): 3050

Partido Intransigente: 727

Partido Comunista: 38

Alianza Federal 457

Portada del Periódico “Diálogo” de Villa Iris

INTENDENTE: Por la Unión Cívica Radical: Gutiérrez, Hugo

Concejales Titulares electos por la UCR

BRAUNBECK, Alberto

MAUREL, Raúl

MORDEGLIA, Ricardo

MARTINEZ, Juan Carlos

DELGADO, Mario

LEÓN, Ángel

TACORONTE, Antonio

GARCIARENA, Juan

CECI, Armando

Concejales Titulares electos por el PJ

MIKET, Víctor Sebastián

DISTEL, Ángel Luis

KAIN, Elbio Liones.

Concejales Suplentes electos por la UCR

HERNANDEZ, Horacio

GRECCO, Roberto

FINO, Felipe Víctor

PONTET, Jorge

RENDA, Guillermo

CURZI, Santiago

MARTIN, Oscar.

Concejales Suplentes electos por el PJ

ALESSIO, Roberto Pedro

ROLLHAUSER, Ricardo Alfonso

USTARROZ, Agustín.

Consejeros Escolares Titulares por la UCR

HERRERO, Severo Oscar

KAISER, Rodolfo

RAAB, Nélida

PEREZ, José

Consejeros Escolares Titulares por el PJ

LECONTE, Adolfo Armando

VITALE, Liliana Laura.

Consejeros Escolares Suplentes por la UCR

BROSSY, Osvaldo

TIECHER, Ricardo

ANZOATEGUI, Héctor

CIAMBOTTI, Delia

Consejeros Escolares Suplentes por el PJ