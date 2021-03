Apertura del Ciclo Legislativo: La pandemia fue el tema central

En un horario inusual, esta mañana a las 10.30 horas, se desarrolló la apertura del Ciclo Legislativo 2021 en el Concejo Deliberante con la presencia del intendente Facundo Castelli.

“En virtud de la pandemia Covid – 19 y en cumplimiento de los protocolos vigentes, la sesión se desarrollará sin público y se invitará a los medios de comunicación del Distrito a participar de la misma a través de un canal de Youtube desde el cual podrán transmitir en vivo la apertura a cargo del Intendente Municipal,” consignaron desde el área de Prensa municipal.

Durante la ceremonia, solamente se pudo apreciar el discurso del mandatario municipal, ya que la transmisión en vivo no contempló el desarrollo de la primera sesión deliberativa del año. Algo que llama la atención dado el avance tecnológico de los últimos años y en donde, como se sabe, hay Concejos Deliberantes de la región que realizan transmisiones en vivo, por internet desde hace tiempo.

Homenaje a López, la pandemia y la salud del Distrito

Antes de iniciar su alocución, luego de izar la Bandera y entonar el Himno Nacional, Castelli pidió un minuto de silencio en homenaje al ex intendente y ex legislador provincial, Horacio López, líder de su grupo político, quien falleciera el 9 de febrero afectado por Covid 19. “Fue una persona que honró este recinto, con su trabajo, su presencia, ahínco, por luchar por las instituciones y los habitantes del distrito de Puan,” reflexionó.

El discurso estuvo abocado mayormente a las medidas tomadas en la pandemia por Covid 19 iniciada en marzo del 2020 y que aún está vigente.

“El ejercicio 2020 quedó signado por un cambio profundo que tuvimos que realizar en nuestro sistema de salud distrital. A causa de la pandemia COVID – 19 debimos replantear todo el sistema de atención y generar nuevos procedimientos, aplicar nuevos protocolos y capacitarnos, suspender algunos servicios y generar nuevos.

Luego del primer mes de pandemia declarada, y realizada la evaluación regional de recursos profesionales y físicos, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires nos instruyó a que cada Municipio debía afrontar con sus recursos la atención de sus residentes que requieran internación por covid,” argumento el intendente.

Sobre las medidas tomadas en la pandemia, enumeró las siguientes:

-Implementamos un plan de fortalecimiento en equipamiento, de insumos y capacitaciones a nivel local.

– Reasignamos equipos de salud y profesionales.

-La Dirección de Salud en conjunto con los directores médicos replantearon los servicios internos de nuestros efectores de salud, definiendo los pabellones de aislamiento, consultorios externos para sintomatología compatible con covid, el personal afectado a los mismos y la implementación de nuevos protocolos.

– Se capacitó al personal.

– El área de salud junto a otras áreas conformaron el comité de crisis creado por el Poder Ejecutivo Municipal

– Se conformó un nuevo equipo de trabajo con asistencia directa a la dirección de salud, con personal de enfermería, profesionales bioquímicos y auxiliares para implementar los protocolos establecidos para el seguimiento de casos, aislamientos preventivos, control de foco e información epidemiológica.

–Se invirtió en la compra directa de insumos y equipamiento por una suma de 8. 273.331 pesos. De ese monto – indicó Castelli – 1.153.968 pesos fueron donados por el Ejecutivo Municipal y concejales de Juntos por el Cambio, 211.111 pesos por funcionarios de ley y planta política del Ente de Salud; 148.100 pesos por concejales del Frente de Todos, 1.640.100 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 5. 219. 052 por el Municipio de Puan.

Sobre las donaciones efectuadas por entidades locales y vecinos, Castelli dijo: “Además de las compras directas, merece especial atención las donaciones recibidas en equipamiento, elementos de protección para personal de salud e insumos que recibimos desde instituciones de bien público, cooperadoras, bomberos, empresas, cooperativas, comercios, familias y personas a título individual. A todos ellos, muchas gracias”.

En continuidad con las acciones desarrolladas en la pandemia, el mandatario, agregó:

-A la fecha se han realizado más de 800 test de detección de Covid a habitantes de nuestro distrito.

-Hemos destinado mayor presupuesto al pago de haberes para cubrir personal licenciado por presentar factores de riesgo, dando cumplimiento a la normativa nacional emitida al respecto.

-Se reorganizó la terapia intermedia en el Hospital Municipal de Puan de manera de disponer terapia limpia y terapia para pacientes covid: la terapia intermedia del Hospital Municipal Puan pasó de contar con 4 camas, 2 respiradores a tener una terapia destinada a pacientes Covid con 4 camas (3 con respirador) y 2 camas de terapia limpia (1 con respirador).

-Se reestructuraron los 3 hospitales municipales para que cuenten con zonas de aislamiento para casos probables Covid y se definió el Hospital Municipal Puan como Hospital de derivación Covid distrital destinando 12 (camas de uso exclusivo zona de aislamiento Covid con personal abocado a esa tarea en forma exclusiva.

-Se definió al Hospital Municipal Darregueira como centro de derivación distrital en el servicio de obstetricia.

-Las capacitaciones y prácticas estuvieron orientadas a dar cumplimiento a los nuevos protocolos y mejorar los niveles de seguridad del personal de salud, mediante la correcta utilización de los elementos de protección y los procedimientos. A la fecha, solo cuatro agentes de salud contrajeron el virus por atención a pacientes Covid hospitalarios y en las residencias de adultos mayores.

-En los 8 hogares de ancianos debimos implementar un protocolo estricto restringiendo el acceso de familiares y proveer a los agentes de salud de los elementos de protección para la atención de los residentes. Aun así hemos tenido contagio comunitario en dos de ellos.

-Queremos resaltar y reconocer el esfuerzo del personal con el trabajo realizado en ambos hogares de ancianos y el apoyo de las familias.

-Además de aprender e ir adquiriendo experiencia en transcurso de la pandemia y de cómo afrontarla, tuvimos que adoptar nuevas formas de trabajo para seguir con la prestación de los servicios esenciales en salud cuidando al equipo de salud y a los pacientes.

-Inicialmente debimos, cumpliendo con la normativa nacional, prestar los servicios en modo guardias pasivas algunos y activas en otro, y suspender las prestaciones programadas.

-A medida que la pandemia fue transcurriendo, fuimos restableciendo parte de los servicios programados teniendo como premisa cuidar al personal de salud, que es escaso, y a los pacientes.

-Igualmente y a modo resumen, se realizaron 504 cirugías, 111 nacimientos de los cuales 43 fueron por parto natural y 68 cesáreas sin mencionar las internaciones clínicas, las prácticas de laboratorio y servicios de hemoterapia, las prestaciones de los servicios de diagnóstico por imágenes, etc.

Hospital Darregueira

En otro tramo de su discurso, Castelli dedicó un espacio al Hospital Darregueira, haciendo hincapié en la asistencia económica adicional y en la continuidad del comodato firmado con la Sociedad de Beneficencia de dicho nosocomio.

“El Ejecutivo Municipal continuó con su política de asistencia financiera adicional al Ente Descentralizado de Salud para mantener el funcionamiento del Hospital Municipal Darregueira. La asistencia adicional a los recursos genuinos recaudados por el Hospital Municipal Darregueira, alcanzó la suma de $ 66.682.000 de un total de gastos ejecutados de 138 millones de pesos,” detalló.

“He aquí que queda demostrado que quienes somos parte de esta gestión de gobierno consideramos y entendemos que el Hospital Municipal Darregueira es uno de los efectores del sistema de salud pública del Distrito de Puan. Por lo tanto, y tal y como asumimos nuestro compromiso de cumplir con el comodato firmado con la Sociedad de Beneficiencia allá por el año 2017, continuaremos trabajando para brindar y garantizar el servicio de salud en las actuales instalaciones y asegurando, de esta manera los puestos de trabajo de sus empleados,” aseguró el Jefe Comunal.

Gasto total en salud

Durante el 2020, según el número aportado por el Intendente, el gasto en salud fue de 684.649.536 pesos.

Metas para el 2021

Para el ejercicio que comienza, agregó Castelli, las prioridades estarán enfocadas en:

-Mantener la apertura de los servicios programados,

-Brindar los recursos disponibles para avanzar con el Plan de Vacunación Covid – 19 y el Plan de Vacunación anual.

-Recuperar la atención en consultorio no solo para recuperar estados de salud sino para el control del paciente sano.

-Fortalecer la atención en especialidades básicas en los efectores del distrito.

-Culminar con obras de infraestructura en el Hospital Municipal Darregueira y en el Hospital Municipal Puan.

-Estar, alertar y brindar soporte a las instituciones educativas para asegurar la continuidad de la escolaridad.

-Los desafíos seguirán siendo importantes, con muchos interrogantes, nuevas cepas, nuevos protocolos, nuevas necesidades, nuevas medidas que vendrán. Lo más importante y elemental sigue siendo la conciencia social e individual de mantenernos cuidados.

Obras públicas

Al momento de detallar las obras por localidad, el intendente enumeró las siguientes:

Entendemos a la obra pública como uno de los pilares fundamentales para que podamos vivir mejor, que los vecinos del distrito vivan mejor es nuestro compromiso, y sabemos que las OBRAS que realizamos en cada localidad son las que cambian su día a día. Obras que impactan, transforman y mejoran nuestros pueblos, por este motivo; a continuación detallamos:

EN EJECUCIÓN AÑOS 2020 / 2021

PUAN

– Finalización de la Sala de Rayos en Hospital Municipal Gobernador Ugarte $ 3.014.775,80 – (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

-Proyecto Red Cloacal “Zona Centro” $ 24.652.878,53 – (ENOSHA)

-Ampliación de dos aulas en la EP N° 1 de Puan $ 4.475.139,59 –

-Construcción de techo en Salón Comunitario San Cayetano $ 650.000,00 (Fondos Municipales)

-Construcción de baño en el CPA (Centro de Prevención para las Adicciones) $ 160.552,20 (Fondos Municipales a través del Ente Descentralizado de Salud)

AZOPARDO

-Estacionamiento vehicular $ 357.392,80 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

BORDENAVE

-Lechada asfáltica $ 483.367,78 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

-Terminación del Matadero de Porcinos y Ovinos $ 11.900.000,00 (Fondos: Programa “Argentina Hace II” y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación)

17 DE AGOSTO

– Lechada Asfáltica $ 335.531,60 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

DARREGUEIRA

-Pavimentación $ 1.222.714,57 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

-Bacheo de calles $ 2.245.552,16 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

-Construcción de Oficinas – Comisaria de la Mujer y familia $1.500.000 (Fondos Municipales)

FELIPE SOLA

-Lechada Asfáltica $ 401.567,08 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

– Colocación de 73 nuevas columnas para alumbrado público, colocación 51 farolas con soporte, incorporación de 18 luminarias en plazas $2.263.087,09 (Fondos Municipales). Además se firmó un convenio con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Felipe Sola Ltda. a través del cual a partir del mes de enero de 2021 dicha Cooperativa emitirá la correspondiente tasa de alumbrado público y realizará el mantenimiento del mismo.

VILLA IRIS

-Remodelación y Ampliación Salón Cultural $ 1.499.999.97 (Fondo Infraestructura Municipal 2020)

SAN GERMAN

-Terminación baños – vestuarios Centro Tradicionalista “Las Nazarenas” $ 500.000,00 (Fondos Municipales)

PROYECCIÓN DE OBRAS AÑO 2021

PUAN

– Refacción de baños en la Escuela de Educación Especial N° 501 $ 1.857.597,85 (Fondos PEED 2020/21)

– Pavimentación y repavimentación $12.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA 6.500.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

BORDENAVE

– Cambio de techo en la EP N° 9 $ 3.396.244,06 (Fondos PEED 2020/21)

– Pavimentación y repavimentación $6.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA $1.500.000 Obras a definir según criterio de implementación)

DARREGUEIRA

-Cambio de techo y aberturas en la EP N° 7 $ 4.814.387,40 (Fondos PEED 2020/21)

– Pavimentación y repavimentación $12.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA 6.500.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

FELIPE SOLA

-Red de agua y planta de tratamiento $ 25.918.497,87 (Fondos ENOSHA)

– Pavimentación y repavimentación $5.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA 1.500.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

VILLA IRIS

– Red de agua, alumbrado público y baja tensión en 72 lotes bajo la gestión de la Subsecretaria de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat $ 9.289.080,60

– Pavimentación y repavimentación $7.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

-PREINBA 3.000.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

17 DE AGOSTO

– Pavimentación y repavimentación $5.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA 1.500.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

AZOPARDO

-Pavimentación y repavimentación $2.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

-PREINBA 750.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

SAN GERMAN

– Pavimentación y repavimentación $2.000.000 (Fondo Municipal Infraestructura 2021)

– PREINBA 750.000 (Obras a definir según criterio de implementación)

Mensaje final: “Que la pandemia aun no haya terminado nos obliga a continuar trabajando con responsabilidad y conciencia. No es momento para confiarnos”.

Después de repasar las actividades de las distintas áreas municipales, Castelli dejó su mensaje de cierre, antes de dejar formalmente inaugurado el periodo legislativo 2021.

“Concluyendo con este resumen de lo que fue el año 2020 y habiendo establecido los lineamientos de lo que esperamos y proyectamos para este año que nos toca afrontar, quiero despedirme convocando a todos los miembros de este Honorable Cuerpo, a los funcionarios, personal municipal y del Ente de salud, como así también a todos los vecinos del Distrito a una breve reflexión.

Esta pandemia no solo nos afectó como personas y como comunidad, sino que, por sobre todas las cosas, nos desafió a reinventarnos, readecuarnos y a afrontar adversidades nunca antes acontecidas; nos enseñó sobre adaptación y resiliencia; nos llevó a explotar al máximo nuestras capacidades individuales y colectivas; y nos demostró una vez más de lo que somos capaces trabajando en conjunto y solidariamente,” consideró.

“Es a esta altura hasta redundante decir que todos sabemos que éste no fue un año fácil, y seguramente este 2021 también tendrá sus momentos difíciles, pero cierto es que son otras las herramientas con las que contamos, herramientas que surgen del aprendizaje que lo vivido el año pasado nos dejó. Vivencias que no solo no nos superaron, sino que nos hicieron más fuertes,” dijo.

“Que la pandemia aun no haya terminado nos obliga a continuar trabajando con responsabilidad y conciencia. No es momento para confiarnos. El hecho de que empecemos a vislumbrar la luz al final del túnel nos obliga a redoblar los esfuerzos. Pero también nos llama a pensar el después, a diagramar y proyectar lo que viene, a crear e idear alternativas para el desarrollo local, a convocar e incluir nuevos sectores, a acercar el Estado a fin de garantizar a todos los vecinos el acceso a servicios de calidad. En definitiva, este 2021 nos convoca a continuar trabajando por el Distrito que todos los Puanenses queremos,” concluyó.