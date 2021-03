El ISFD N° 37 renueva su oferta educativa

El establecimiento de nivel terciario propone para 2021 la posibilidad de cursar las Tecnicaturas Superiores en Enfermería y de Administración en Recursos Humanos. También se abrió la inscripción para estudiar el profesorado en Educación Inicial y el trayecto de Formación Docente.

Una entrevista con la Profesora Vanina Carluccio, Directora del instituto de Formación Docente y Técnica N° 37 de Darregueira, mantuvo este diario digital el jueves último.

Consultada acerca de cómo sobrellevaron desde la entidad la educación en tiempos de pandemia, la directiva reconoció que, a pesar de haber tenido cierta complejidad, se logró disponer de una plataforma para asegurar las clases de manera remota. Precisamente fue Google Drive la herramienta utilizada para darle la posibilidad a los docentes de ir subiendo los trabajos prácticos para los alumnos.

“Después, se utilizaron aplicaciones de videollamadas, tales como Zoom para asegurar la cercanía entre estudiantes y profesores. Al ser un nivel no obligatorio, las clases virtuales tampoco lo eran. Esto facilitaba la cursada ya que si alguien, por motivos laborales, no podía sostener su nivel de asistencia, estaba la oportunidad de hacer consultas en otros momentos. Así fuimos transitando el año y las mesas de exámenes continuaron siendo remotas. Ahora estamos con la expectativa de ver si logramos la aprobación de la modalidad presencial para las prácticas profesionalizantes,” contó.

-Vanina… históricamente el instituto recibió alumnos de la región, ¿esta situación continúa dándose?

Sí, el fuerte está también en la zona de influencia. Recibimos mucha matrícula de localidades del partido de Adolfo Alsina y de la provincia de La Pampa. Poder acceder a un horario vespertino, permite a los interesados en estudiar continuar con su trabajo y a la par acceder a un estudio superior.

-¿Hay alojamientos disponibles en Darregueira?

Es un tema complejo, hay departamentos accesibles en relación a las ciudades. Escuché que es más complicado conseguir casas.

-La mayoría son alumnos egresados de la secundaria o hay mayor diversidad de edades.

Hay estudiantes de todas las edades. Es importante destacar que pueden acceder a becas Progresar y a, medida que van aprobando finales, aumentan el monto recibido por cada becario. Es un estimulo para que puedan obtener su título y ejercer una profesión.

-A la par, el instituto también debe generar un movimiento económico para la localidad, especialmente a aquellas personas que durante la semana eligen residir en Darregueira.

-Cuando se generó la modalidad remota, algunos alumnos prefirieron continuar estudiando en sus lugares de residencia pero otros no, porque necesitaban tranquilidad para enfrentarse al ritmo del estudio. No hay que confundir clase remota con no hacer nada. Muchas personas piensan de manera errónea sobre esa modalidad, cuando en realidad, los estudiantes están trabajando mucho. Es un sistema más complejo que el presencial, pero tratamos de compensarlo brindando todos los canales de comunicación, para que nadie se vea en la necesidad de optar por otra carrera.

Tratamos de generar un vínculo lo más humanizante posible, para que el alumno se sienta cómodo y pueda avanzar.

– Cómo visualiza el panorama para este año lectivo… ¿Habrá una fusión entre educación remota y presencial?

Es más un deseo que una certeza. Deberíamos esperar, porque el primer cuatrimestre ya se definió comenzarlo de manera remota. Para el segundo, podría haber alguna forma de presencialidad. Para los cursantes implica otra forma de organización y afianza su pertenencia a la institución.

De todas maneras, quienes lo deseen pueden acercarse a nuestro instituto para realizar consultas, siempre manteniendo el distanciamiento y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad que rigen para la Educación, tales como barbijos, máscaras y toma de temperatura al ingreso.

– ¿Qué matricula tiene el Instituto?

Alrededor de 200 alumnos debido a que contamos con un profesorado de Matemáticas que empezó el año pasado y otro de Lengua y Literatura, iniciado en el 2019. El Profesorado de Educación Inicial está finalizando y hay otro que abre este año.

El profesorado de Educación Primaria finalizó el año pasado y hay otro en curso que se encuentra en su segundo año. La Tecnicatura Superior en Producción Agrícola Ganadera también está concluyendo.

Es importante aclarar que el ciclo 2020 finaliza en abril del 2021.

Hay un trayecto formativo complementario dirigido a quienes se atrasaron por no haber logrado proseguir en la modalidad remota, y tendrán la posibilidad de finalizar el 30 de abril.

Además, está la Tecnicatura Superior en Hemoterapia transitando su último año. Las prácticas se realizarán en el Hospital Darregueira.

-Son carreras que brindan una inserción laboral rápida

Sí, es inmediata. Hay chicas del Profesorado de Educación Inicial recibidas en el 2019 y actualmente ya están trabajando. Por la situación de Covid, se generó la necesidad de profesionales hemoterapistas y enfermero. Hoy tenemos más de 20 anotados para el primer año de Enfermería.

Pensábamos que no íbamos a tener tantos alumnos, porque esa misma carrera ya había abierto en el 2019 y hoy cuenta con más 20 cursantes. La demanda de enfermeros es altísima en la zona, en el país y en el mundo.

-Debido a la diversidad de carreras que ofrecen ¿se les dificulta contar con profesores para cubrir las materias?

-Cuando hay materias muy específicas o vamos llegando a la terminalidad de las carreras, se complica un poco. Tenemos el trabajo de convencer a profesionales idóneos, es una búsqueda bastante ardua pero lo vamos logrando, principalmente con la carrera de Hemoterapia. Por ejemplo, si no cubrimos asignaturas con hemoterapistas, lo hacemos con bioquímicos.

-¿Cuando comienzan las clases?

-El Ciclo Superior está diseñado para abrir cada 15 de marzo, porque comienza con un curso inicial dirigido a repasar contenidos del nivel secundario. Eso les brinda a los alumnos igualdad de oportunidades al momento de iniciar una carrera de nivel superior. Hace posible el establecimiento de vínculos entre compañeros, y también se arman grupos de watsapp para que todos reciban la misma información en el mismo momento. Los docentes del instituto arman los cuadernillos para que todos puedan estudiar e ingresar con las mismas condiciones.

El periodo de nivelación termina el 20 de abril. El 3 de mayo comienzan la cursada de las carreras.

-¿Los interesados están a tiempo de inscribirse?

Sí, nos pueden encontrar en la página de Facebook (https://www.facebook.com/institutosuperior37) y desde allí acceder a la planilla de inscripción. Luego pueden enviarla por mail a instituto37darregueira@gmail.com o entregarla personalmente de 19 a 21 horas en nuestra sede ubicada en Rivadavia 41.

Más contactos: Tel. 02924 – 421420 / Whatsapp: +54 9 11 3702- 4250

Instagram: isfdyt_37

-¿Desea agregar algo más?

-Agradezco mucho el espacio para difundir nuestra institución que es estatal, pública y gratuita. Sólo se pide una colaboración a la cooperadora y no es obligatoria. Debemos enfocarnos en el crecimiento de la institución, por ser la única del distrito ofreciendo un servicio educativo de calidad, público y abierto a la comunidad.

Ofertas educativas