Ulises Glave: “La Universidad marcó una de las mejores etapas de mi vida”

A punto de cumplir 25 años, el flamante profesional que cursó desde el Jardín de Infantes a la Secundaria en el Instituto María Susana, comentó que la Licenciatura en Economía le insumió cinco años de cursada. Comenzó en Marzo de 2015 y en Agosto de 2019 terminó de rendir sus últimos exámenes.

“El año pasado, en plena pandemia, me quedaba sólo un final y la Tesis. A la vez, ya estaba trabajando en una consultora donde ingresé como pasante. A fines de 2020 me recibí”, contó..

-¿Qué tema abordaste en tu Tesis de Grado?

Me aboqué al rol de las energías renovables en la transición energética, teniendo en cuenta como casos de estudio el de Argentina y Alemania.

Consistió en analizar desde lo económico el proceso para transformar la matriz energética de un país hacia las energías renovables, con el objetivo de hacerlas más limpia y más verdes.

-Es una tendencia muy difundida en muchos lugares del mundo como Europa.

-Sí, por eso tomé a nuestro país para estudiar cómo estaba en este aspecto. Y mis profesores me recomendaron que tomara a Alemania como referente porque casi toda Europa impulsa este proceso de transiciones.

-¿La eólica es una de las energías alternativas preponderantes?

Depende en qué lugar, pero acá en Argentina es la energía qué más creció y seguirá creciendo porque se están realizando muchos proyectos en ese sentido.

-¿Te gustaría trabajar en el exterior? ¿Lo pensaste alguna vez?

No me lo propuse seriamente, pero la idea está y si surge algo bienvenido sea.

-¿Tenés preferencia por algún país en especial?

Un lugar que veo posible es España, más que nada porque tengo familiares allá.

Rindiendo el último examen







¡A puro festejo!



-Teniendo en cuenta que cursaste la mayoría de tu carrera en la pre pandemia, ¿cómo viviste el año pasado los cambios?

Me tocó rendir mi examen final y la tesis. El año más emblemático me tocó hacerlo en mi casa. El último examen lo di mediante llamada de whatsApp, fue en mi living. Es una situación nueva, nunca hubiera imaginado que sería de esta forma.

Después, en Diciembre pasado expuse mi Tesis de Grado. Antes, en pre pandemia, teniendo en cuenta la experiencia de otros alumnos, se rendía en la Universidad con compañeros y familiares esperándote afuera. Cuando te recibías te saludaba todo el mundo, todos se enteraban. Ahora también se da a conocer, pero a través de las redes. Al momento de dar la tesis, los tenés a todos en una pantallita donde te ven exponer y el jurado te da la devolución. Fue novedoso y raro a la vez, nunca hubiera pensado recibirme de esa forma. No lo veo como bueno ni malo, lo viví como algo diferente.

-En el transcurso de tu trayectoria académica, el paso del secundario a la universidad fue complicado o te habituaste enseguida.

No fue difícil, sentí que me adapté enseguida. Sí implicó más esfuerzo en horas de estudio.

Me adapté no solo en el proceso de la escuela a la Universidad, también en el pasar de vivir en un pueblo a estar en la ciudad. Estuve cuatro años viviendo solo en Bahía Blanca y después llegó mi hermano. La Universidad fue una de las mejores etapas de mi vida. Hice muchos amigos. Además de las actividades académicas, también realicé tareas extra curriculares que me brindó la Universidad del Sur. Formé parte durante dos años del Centro de Estudiantes del Departamento de Economía. Me gustó mucho, fue una experiencia muy productiva. Pude trabajar con compañeros, buscando diferentes proyectos y logros para bien de todos los compañeros de Economía.

También, dentro de la UNS, fui delegado de Deportes del Departamento de Economía. La Universidad organiza torneos deportivos en 10 disciplinas deportivas. Tenía a cargo la organización de los equipos que competían con el resto de los departamentos académicos como Derecho e Ingeniería, entre otros. Tenía que coordinar los equipos y trabajar en grupo.

-Debe haber sido interesante involucrarte en la política educativa de la UNS.

Tuve la oportunidad de tener mucha participación desde la política universitaria. No es parecido a la política partidaria. En mi caso, fue la posibilidad de compartir otras actividades con alumnos y profesores.

-Actualmente estás trabajando en una consultora, ¿Cuál es tu tarea?

Está enfocado en el mercado eléctrico nacional. Va de la mano con el tema de mi tesis. Se llama ARS Energía tiene sede en Bahía Blanca. Ya hace un año y ocho meses que estoy trabajando. En el 2020 fui pasante y cuando me recibí pasé a estar de manera permanente como empleado de 8 horas.

-Imaginamos que tu familia está súper orgullosa con tus logros.

Sí, todos estuvieron muy contentos. Por más que me haya recibido de manera virtual, ellos vinieron a mi departamento para acompañarme. Estuvo muy bueno. Me recibí el 22 de diciembre, y cuando me quise acordar ya estaba brindando otra vez con ellos en Navidad.

-¿Qué mensaje les dejás a los chicos que están pensando en continuar una carrera?

Si bien al principio puede ser un proceso complicado, les digo que se animen, para mí la experiencia universitaria fue increíble. La UNS, si bien es exigente desde lo académico, te ofrece muchas actividades extracurriculares, como deportes y viajes, entre otras opciones.

-Seguramente también brinda becas…

Sí, se otorgan ayudas económicas para distintas necesidades. En mi caso, obtuve una beca por concurso en cuarto año de la carrera. Tenés que inscribirte y te eligen según el promedio, entre otros aspectos. Fue por un año, y a cambio, realicé un trabajo de investigación para la universidad. Hay distintas becas, pueden ser académicas o para ayudas económicas, entre otras opciones.