La vuelta de los deportes entusiasma a cientos de chicos del distrito

El titular de área de Deportes de la municipalidad, Emmanuel Fregeneda, hizo un balance de la participación de la delegación puanense en una nueva edición de los Juegos Bonaerenses.

En el marco de un año al que calificó de “atípico” por la situación de pandemia dada al momento del cierre de inscripciones, el funcionario habló del panorama poco favorable que, en principio, se presentaba.

“No obstante, registramos a 800 participantes de todo el distrito. Es un gran número si pensamos que en años normales podíamos llegar a los 1000. Seguimos siendo el distrito de la región con más inscriptos, tal como viene ocurriendo en los últimos cuatro años”, consideró.

-¿Han logrado una importante participación de los jóvenes de todas las localidades

Nosotros tomamos a estos torneos como una oportunidad para aquellos deportes que no tienen una competencia sistemática, y sobre todo para aquellas localidades donde no cuentan con un club donde se practiquen ciertos deportes, o no tengan la chance de formar parte de alguna liga.

Eso pasa, sobre todo en atletismo, donde tenemos chicos de todo el distrito, en localidades como San Germán o Felipe Sola. Los Juegos Bonaerenses les brindan la posibilidad de participar de un torneo provincial, lo cual es genial, y saben aprovecharlo.

-Entidades como las escuelas de deportes deben colaborar para que los jóvenes se sumen a la propuesta…

Sí, también están los Centros de Educación Física (CEF) de Puan y Darregueira, aportando fuertemente junto a los clubes. Las Escuelas Municipales de Deportes, son importantes por todas las actividades que desarrollan. Este año, a pedido de la Provincia, con todos los deportes grupales, se armaron selecciones municipales. Pasó en fútbol, futsal, fútbol playa, básquet, vóley, hockey y rugby.

Agradezco también a todos los clubes por habernos cedido a los chicos para formarlas.

Dos días a puro deporte en el Polideportivo. El regional de Vóley reunió a 28 equipos femeninos y masculinos

-Fue una linda manera de integrar a los chicos de las distintas localidades del distrito

En fútbol, los seleccionados Sub 14, Sub 16 y Sub 18, se integraron con deportistas de distintas localidades. Había chicos de Villa Iris, San Germán, Felipe Sola, 17 de Agosto, Bordenave,, Darregueira y Puan. Fue muy positivo porque se armaron lindos grupos. Fue un trabajo de nuestra Dirección y de los coordinadores de deportes de las localidades de Puan, Darregueira y Villa Iris, donde empezaron a trabajar con los profesores y presidentes de los clubes para formar los equipos.

-Esta semana se realizó la instancia regional de vóley en el Polideportivo local, ¿Cuántas localidades participaron?

A nivel municipal y del Centro de Educación Física, este martes concluyó la etapa de de vóley, con la presencia de de jugadores de Villa Iris, Puan y Darregueira en los seleccionados.

Vinieron planteles de todos los distritos de la región. El lunes llegaron 16 equipos femeninos y el martes otros 12, para participar del torneo de vóley masculino. Hubo una buena cantidad de gente y organizamos un espacio para desarrollar la actividad con la ventilación correspondiente. Se dieron excelentes partidos. Los chicos estaban felices, al igual que los profesores. Para nosotros, fue un placer ver el polideportivo otra vez con gente.

-Debe haber sido emotivo volver a las actividades habituales…

El año pasado tuvimos cero actividades y al 2021 lo iniciamos con un poco de temor, pero después vimos que, por los protocolos, no teníamos demasiados inconvenientes. Sí una de las dificultades fue tener chicos aislados que no podían participar. Más allá de estas situaciones, el balance es positivo y se llevó cabo de la mejor manera.

Volver al ruedo, tanto para los chicos como para los profes, fue una satisfacción enorme. Viajar y tener una vida normal nos hacía falta.

Natación. El Distrito tiene 12 clasificados a la instancia final de los Juegos Bonaerenses

-¿Cuántos clasificados hay al torneo provincial?

Las participaciones individuales y en pareja tuvieron una clasificación directa a la final provincial.

En Beach Vóley hay dos parejas clasificadas; en ajedrez dos clasificadas; doce en natación. Después, todo lo que es selecciones deberán jugar una semifinal provincial. Para ello se dividió la provincia en cuatro zonas y a nuestro distrito, por ejemplo, le toca participar con ciudades como Bahía Blanca, Tandil, Bolívar y hasta Mar del Plata.

Los equipos clasificados de Fútbol Playa, Rugby y Vóley irán a la semifinal que se jugará por suerte en Mar del Plata.

Digo esto porque hace una semana, nos informaron que las finales se jugarían, una parte en Mar del Plata y el resto en el Conurbano Bonaerense. A nosotros nos tocaba Avellaneda y Lomas de Zamora para atletismo y natación. Obviamente, nos mostramos en desacuerdo al igual que muchos municipios del interior. Esa situación significaba distribuir chicos en distintos lugares, con todo lo que eso implica; contratar hotel y conseguir lugares para comer.

Muchos padres ya nos habían dicho que, si se era en el Conurbano, no iban a dejar ir a sus hijos y creo que lo habían decidido con mucha razón.

Esto llegó a oídos de los intendentes y legisladores, elevándose una nota manifestando estas dificultades. Así fue que la Provincia dio marcha atrás y el 12 de octubre se establecerá un lugar del interior para las semifinales.

-¿Cuándo cierran los Juegos Bonaerenses?

Las finales serán entre el 5 y el 9 de noviembre en Mar del Plata. La delegación del distrito de Puan estará integrada por alrededor de 50 deportistas.