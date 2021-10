Comunicado de los gremios municipales Fesimubo y SOEM

(*) El día 22 de septiembre del corriente año la Comisión Directiva, representada por nuestra secretaria general Nelba Yanil Juárez, conjuntamente con la comisión directiva de S.O.E.M representado por su secretario general Juan Cofré, presentamos una nota al HCD, solicitando que el aumento, en dos tramos, del 10% logrado en paritarias, no fuese aplicado a la planta política (Ejecutivo) ni a los concejales (Legislativo) ya qué las remuneraciones qué perciben ambos cuerpos son notoriamente superiores a las de los trabajadores municipales.

La respuesta desde el Concejo Deliberante fue que, según indica el artículo 4°, 5°,6° y 8° de la Ordenanza Complementaria comprendida en la ley 14656, no puede llevarse a cabo tal petición porque esto perjudicaría el salario qué perciben los jubilados qué se desempeñaron en cargos como los mencionados anteriormente.

Ante esta imposibilidad, el Bloque de Concejales del Frente de Todos inmediatamente donó dicho aumento a fines comunitarios dando respuesta de esta forma a nuestro pedido ya que como lo expresa en su comunicado consideran “justo” nuestro reclamo.

Queremos agradecer, poner en valor, y resaltar el gesto de los ediles Emiliano Stadler y Paola Negrete qué conforman el mencionado bloque. Hasta la fecha el Poder Ejecutivo ni concejales del oficialismo se pronunciaron de la misma manera.

Obviamente, no es lo mismo la aplicación del 10% de aumento a trabajadores — como mucamas, lavanderas, cocineras de hospitales y geriátricos, personal de corralón y administrativos qué reciben un salario de bolsillo que no alcanza en muchos casos a $ 30.000 — que a un sueldo de concejal qué supera los $90.000 ni al qué perciben los funcionarios de aproximadamente 90 puestos políticos en todo el partido (que en muchos casos no se sabe qué función cumplen) que cobran sueldos por encima de los $120.000 hacia arriba …. muy arriba.

Queremos destacar también la rapidez conque el Frente de Todos respondió con su gesto nuestra solicitud demostrando así qué cuando hay voluntad, comprensión de la problemática del trabajador y empatía se puede llegar a una solución.

Si el mencionado Bloque pudo responder al otro día de presentada nuestra solicitud, queda demostrado que se puede lograr, hacemos esta mención ya que hasta la fecha (porque intuimos qué a consecuencia de este comunicado habrá respuestas tardías) no observamos la misma actitud de ediles y funcionarios de esta gestión municipal que priorizaron su beneficio económico personal e individual.

*COMISIÓN DIRECTIVA Fe.Si.Mu.Bo – COMISIÓN DIRECTIVA S.O.E.M

El petitorio de los Municipales y la respuesta recibida

Petitorio de los Municipales

Carta (1) – Respuesta de Concejales

Carta (página 2)

Medida tomada por el Bloque del Frente de Todos

