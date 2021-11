Lisandro Koller: “Nos destacamos por estar cerca de las necesidades de los vecinos”

En el último tramo de la campaña rumbo a las Generales de este domingo, el actual Presidente del Concejo Deliberante y aspirante a renovar su mandato por cuatro años más por la coalición Juntos, dialogó con este diario, acompañado por la candidata consejera escolar, Sonia Maldonado

Koller reconoció que con el ritmo de las actividades de campaña“no hemos tenido descanso”. Sobre la holgada victoria de su agrupación en las PASO del último 12 de septiembre, dijo que “generó un aire fresco en toda la dirigencia política”, teniendo en cuenta los números de la Provincia, la Nación y el distrito.

El edil consideró que percibe un “clima de esperanza” en la sociedad. Y señaló que, tras el análisis de los resultados de la elección en cada localidad, retomaron la recorrida, ya organizados en una lista de unidad, tras la disputa de la interna.

“Trabajamos de manera conjunta para que el electorado nos vuelva a acompañar y así lograr un resultado similar o mejor que el del 12 de septiembre. Esperamos que más gente se acerque a votar, esa tendencia se suele dar en las Elecciones Generales”, opinó. Al tiempo que consideró que “la recorrida por las localidades, la charla con los vecinos e instituciones, nos brindan confianza. Obtendremos un muy buen resultado”.

En tanto, Sonia Maldonado, destacó la solidez de la lista. “Está más consolidada, después de las PASO estamos más unidos, el resultado nos dio más fuerza. Hay más esperanza en la gente que confía en la posibilidad de mejorar la situación actual.

-Como aspirante al Consejo Escolar ¿Cree que, al momento de gestionar, tiene un plus por haber estado tantos años en La Plata trabajando en el Ministerio de Educación?

Sonia Maldonado: Cuando trabajaba en La Plata hice muchísimas gestiones, sé lo que es estar del otro lado del mostrador y conozco el tema de la distancia. Ahora, vuelvo con la experiencia de 15 años en La Plata. A través de mi experiencia, puedo colaborar con las escuelas de nuestro distrito.

-Haciendo un balance de la campaña electoral. ¿Qué experiencia rescata luego del cara a cara con los vecinos?

Lisandro Koller: Nos recibieron de la mejor forma, e incluso con las flexibilizaciones del caso, dado que transitamos una especie de post pandemia, tuvimos reuniones en los barrios donde los vecinos manifestaron sus inquietudes.

Realizamos el reparto de boletas con tiempo, para dedicarle espacio a los vecinos, donde recibimos muestras de afecto y también demandas. Junto al intendente recorrimos el Jardín y la Escuela de Azopardo, el CEPT N° 30 de 17 de Agosto e instituciones de Puan, como la Escuela Técnica y el Centro de Jubilados, entre otras.

Nuestra motivación pasa por proyectar los próximos años en el Concejo Deliberante, con políticas públicas para mejorar y engrandecer lo ya logrado y, lógicamente, acompañando al Ejecutivo Municipal. Respecto de las otras listas, nos destacamos por estar cerca de las necesidades de los vecinos, llegando a todos por igual.

-Hablando de necesidades, ¿siempre se repite el top ten de prioridades como viviendas, obras de asfalto, mejorado de calles, entre otras?

L.K: Sí, siempre son demandas generalizadas y lo planteamos con el Ejecutivo. Es una deuda pendiente el tema viviendas, la obra de cloacas en Villa Iris y Bordenave. En Puan, con las obras hechas, medianamente estamos bien, y queda mucho por mejorar. En Darregueira también se dan demandas similares.

Para cubrir esas demandas necesitan de políticas de largo plazo que nos garanticen recursos de la Provincia o la Nación. Tratamos de buscar paliativos gestionando y golpeando puertas en La Plata. Esperemos que a futuro haya planes de vivienda. En la gestión de Horacio López se consiguieron viviendas a través del Plan Federal. Después, se desarrolló el Plan Compartir, y ahora se homologaron convenios para 12 viviendas de la Caja de Policía, en conjunto con el Municipio; y otro programa de 10 viviendas a distribuir en todo el distrito.

-Cómo imagina el Concejo Deliberante en el 2022 en cuanto a la multiplicidad de voces.

L.K: Viví dos etapas, 2017 – 2019 con concejales que ya venían trabajando, y después, con otros desde 2019. Cada cual trae su forma de gestionar y estar presente con distintas inquietudes.

Las nuevas voces en el Concejo Deliberante son enriquecedoras. El debate también se da en las comisiones internas. El rol del concejal no es solo asistir dos veces al mes a las sesiones, debe haber un trabajo constante, sirviendo de nexo con el Ejecutivo. Veo muy prometedora la nueva conformación del Concejo.

-En una entrevista, el intendente nos habló de una renovación en el gabinete y de la idea de ir preparando a potenciales candidatos a sucederlo en el 2023. ¿Usted considera que está incluido en esa lista?

L.K: Soy parte del grupo político, represento a la UCR dentro de Juntos. Llevo la mitad de mi vida en política, militó desde los 15 años. Quizás en el futuro me toque o no ingresar al HCD, pero siempre estaré presente en el equipo de trabajo. Hay varias personas que pueden ser parte de la renovación, debemos seguir engrandeciendo nuestro capital político y humano.

-¿Qué le dio y qué le quitó la política en estos años?

L.K: Me dio todo. Ingresé a través de quien fue mi referente, siempre lo nombro… Rodolfo Otero. Él me enseñó cómo es el accionar en lo político y en lo referido a la gestión. Ocupé varios cargos durante la intendencia de Horacio López, mantuve una cercanía política que continué en la gestión de Facundo Castelli. Este equipo político siempre me dio la posibilidad de crecer socialmente, de conocer personas, movimientos y lugares, cuestiones que en otro lugar no las hubiese aprendido. En estos 15 años me aboqué a la militancia y a la construcción del radicalismo seccional y provincial.

Es una deuda pendiente finalizar mis estudios de Abogacía, me faltan diez materias.

Aboqué todo mi trabajo a la gestión para devolverle a la gente la responsabilidad que me dio. Me quedan algunas deudas pendientes, por eso quiero seguir integrando este grupo político.

-Realmente se nota que es su vocación, habla con mucha pasión.

L.K: Sí, la verdad que sí. Esta actividad te hace relegar muchas cuestiones, como pasar más tiempo con la familia y los amigos, pero creo que todo tiene su tiempo y no me arrepiento de nada. Me apasiona ser parte de la construcción política del distrito.

-Sonia, en su caso… ¿qué es lo que más la entusiasmó?

Me entusiasma ver a Lisandro con tanto compromiso y energía, al igual que todo el grupo. Tenía la visión de que todo estaba muy chato, que no había posibilidades de participar. Recién cuando estás adentro te incentivás y acompañás. Es el comienzo de mi militancia política, pude haber elegido no comprometerme tanto, pero la misma impronta del grupo te impulsa. Nada es por imposición, todo es… ¿podés? ¿querés? Son sugerencias naturales, eso te motiva a hacer cada vez más, El nuestro es un grupo donde todos hacemos algo.

-El viernes pasado, en Bahía, estuvieron con Lousteau y Larreta

L.K: Nos acompañó Franco Intelisano, el referente del PRO Juan Carlos Carcedo, y el intendente Castelli. Hubo una conferencia de prensa, después nos reunimos con jóvenes y vecinos para hablar sobre diversas cuestiones. Luego del 14 de noviembre, se verá cómo se reestructura social, política y económicamente el país. Necesitamos ponerle un freno al kirchnerismo y para eso la gente debe ir a votar. Es vital obtener más legisladores, por eso es muy importante la tracción de votos que podamos llegar a hacer los municipios. En la Sexta Sección electoral Juntos triunfo en 21 de los 22 distritos que la componen, eso lo posiciona muy bien a partir del 10 de diciembre donde hay muchos temas importantes para tratar en cuanto a las políticas del gobierno provincial.

También se habló el tema de mejorar los resultados de las PASO. Se trataron cuestiones relacionadas a la economía y la producción del interior de la Provincia y de los beneficios que necesitamos.

Es importante que los candidatos a legisladores bajen al territorio y conozcan la realidad en primera persona. Más allá de la rapidez de los encuentros, en medio de una agenda muy ajustada. Son muy productivas esas reuniones y nos dejan una enseñanza.

-Ojala no se olviden del interior…

L.K: Sí, esperemos que saquemos el 75 por ciento de los votos así Santilli viene y nos trae la camiseta de River que le prometió al intendente (risas).

S. M: No es común que lleguen hasta el interior, es como que de 300 km hacia abajo la provincia queda relegada. En esta oportunidad tenemos candidatos comprometidos, llegaron hasta la Sexta Sección, para tener una charla directa.

-En alguna medida, fue María Eugenia Vidal fue la encargada de abrir ese camino.

L.K: sí, vino tres veces. La primera vez como Vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue inesperado, meses después, siendo candidata a Gobernadora. Es para destacar la continuidad de Juntos. Tras llegar a la Presidencia en 2015, triunfó en las legislativas de 2017 y dos años más tarde tuvo un traspié. Quizás no se pudo llegar a la gente con el mensaje, las cuestiones macroeconómicas y económicas tuvieron efecto en la gente al emitir su voto.

Después de eso, Juntos continuó unido, engrandeciendo el espacio incorporando al GEN y al Peronismo Federal, entre otros sectores. Esto es una esperanza para el ciudadano que nos dio su voto de confianza.

-Observando el historial de resultados en las elecciones legislativas de medio término a nivel distrital, desde el 2005 que la oposición no ingresa ediles. ¿Esto les da más confianza aun en repetir esos resultados?

L.K: Trabajamos por el ingreso de los seis concejales. Yo quedé relegado al quinto lugar luego de la interna, pero si se logran los seis, Florencia Griffiths le dará a Puan de sumar otra representante al Concejo Deliberante.

-¿Pretende continuar presidiendo el HCD?

L.K: Previo a la interna, nuestro espacio acordó que, en caso de ingresar al HCD, apostaríamos a que mi persona continúe en la presidencia a partir del 10 de Diciembre. Es una decisión de nuestro grupo político que luego se charlará con Diego y Florencia.

-¿Dejó heridas la interna?

L.K: Supimos seguir fortaleciéndonos como espacio después de las PASO. Ninguna de las listas tuvo un mensaje agresivo, todos entendimos que somos parte de Juntos. Y si estábamos en medio de una interna, era porque compartíamos valores y principios. A su vez, había cuestiones, ideas y proyectos que el otro espacio vio posibles de reflejar de otra manera. Si no hubiese sido así, otro hubiese sido el camino, integrando otro partido o a través de una boleta corta.

Tras las PASO, se formó una mesa de diálogo con representantes de cada lista que había ido a la interna. Al principio tuvimos diferencias marcadas, después llegó la foto de unidad. Así fue también a nivel provincial y nacional. En las últimas semanas afianzamos la recorrida integrando a los miembros de ambas listas. Esperemos que el jueves (Por hoy), en el cierre de campaña en Darregueira, esté la lista de candidatos completa; y que a partir del 15 de Noviembre nos juntemos a proyectar el Concejo Deliberante, con la intención de trabajar y empezar a posicionarnos en la carrera hacia el 2023.