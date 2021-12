“Para cambiar la realidad hay que involucrarse”

Así lo expresó el intendente en su mensaje durante el acto de asunción de los nuevos concejales. Parafraseando a Esteban Bullrich, señaló que no hay personas imprescindibles, sino actitudes imprescindibles.

Los concejales salientes Viñao y Koller, brindaron un resumen de sus gestiones y destacaron la importancia de la labor del legislativo, al momento de estar cerca de las necesidades de los vecinos.

Una serie de alocuciones brindaron los ediles salientes este viernes durante la ceremonia de asunción realizada en el legislativo local.

El concejal del Frente de Todos Emiliano Stadler fue el encargado de abrir las intervenciones, destacando que se trataba de un día significativo para la democracia.

“Felicitamos a los concejales por su trabajo arduo. Hemos tenido discusiones y debates muy enriquecedores y hemos conciliado en distintos temas”, señaló.

Emiliano Stadler

Ángeles Viñao

Viñao: “En la diversidad se construye la democracia”

La concejala de Juntos María de los Ángeles Viñao, resumió en sus palabras de despedida su convicción de haber llegado al Concejo Deliberante “con objetivos claros, teniendo como meta la realización de algunas ordenanzas que consideraba importantes para el bienestar de los vecinos”.

Tras señalar que espera “haber estado a altura de las circunstancias”, Viñao destacó que ser concejal “es una gran tarea. No es solo legislar, conlleva también estar presentes, escuchar, gestionar y transmitir las inquietudes de los ciudadanos, es estar al servicio de los vecinos de nuestros pueblos”.

Al momento de los agradecimientos, mencionó el apoyo de su familia y amigos.

“Muchas veces, este camino nos hace pasar momentos complicados, y sin ellos, sin su contención y apoyo, hubiese sido más difícil”, completó.

Y añadió: “a los concejales del Frente de Todos, vaya mi agradecimiento también, si bien no hemos coincidido en algunas ideas y formas, en la diversidad de conceptos y miradas se construye la democracia”.

Por último, agradeció a la Secretaria Legislativa, Graciela Montemuiño, a quién definió como una “trabajadora incansable, comprometida y dedicada, atenta a todas las necesidades y pedidos”.

“Fueron cuatro años compartidos en los que nos han pasado muchas cosas, laborales y personales. Aprendí mucho de ella y agradezco a la vida la oportunidad de haberla conocido”, mencionó.

Viñao se refirió al ex presidente del HCD, Lisandro Koller, expresándole su agradecimiento y reconocimiento.

“Ha realizado una gran tarea, fue un gran facilitador, reuniendo la información necesaria para el tratamiento de cada punto del orden del día. Me llevo en usted no solo a un gran compañero de trabajo a quien admiro, sino lo que más valoro es que me llevo a un amigo.

A los nuevos concejales, les deseo lo mejor, quedo a su disposición para acompañarlos en lo que necesiten y les pueda aportar desde mi experiencia”, concluyó.

Koller: “Di todo lo que estaba a mi alcance”

El concejal saliente dirigió un emotivo discurso, al recordar a su madre a quien, dijo, haberle regalado “la promesa de desempeñar con lealtad y patriotismo el rol de concejal”.

El ex edil, admitió que los últimos cuatro años significaron una de las “etapas más lindas de su vida” y dijo sentirse orgulloso por la “enorme responsabilidad“ que le delegaron sus pares al elegirlo, durante este periodo, como Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Acerca del equipo de trabajo liderado por el intendente, expresó que “tiene como pilar fundamental el hecho de estar cerca de cada vecino, dar respuestas a las demandas, generar políticas de Estado que mejoren día a día la calidad de vida, sumado a los valores irrenunciables que llevamos cada uno desde hace más de 20 años, y seguiremos pregonando por muchos años más”, anunció.

Y aseguró: “Di todo lo que estaba a mi alcance, me despido de este honorable cuerpo, agradeciendo a los vecinos que me dieron la oportunidad de representarlos, a los concejales que fueron parte de este camino, a los funcionarios municipales, a los militantes de mi espacio político y a Facundo (Castelli)”.

“Pido disculpas, si en algo fallé, no fue mi intención. Seguiré acompañando, desde el lugar que me corresponda, porque estoy convencido que la participación política es la mejor herramienta de transformación social. Más allá de los cargos y funciones, somos personas que elegimos militar, elegimos soñar, elegimos ser parte de la construcción de un futuro mejor, elegimos trabajar por el bienestar de las instituciones democráticas y por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos”, finalizó.

Intelisano: “Tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestros vecinos”

El flamante Presidente del HCD, agradeció el acompañamiento de los concejales y admitió ocupar una función que lo honra, para trabajar en lo que se viene en este concejo deliberante.

“Tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestros vecinos que nos han honrado con su voto, debemos impulsar las iniciativas legislativas, como así también los proyectos junto al Ejecutivo y otros organismos. Espero que tengamos el compromiso de enaltecer este honorable cuerpo, para estar día a día cada vez más cerca de nuestros vecinos”, aseveró.

Franco Intelisano asumió la presidencia del HCD

Castelli: “Hoy comienzan un camino con muchos obstáculos”

El jefe comunal dejó palabras de agradecimiento hacia los seis concejales salientes, elogiando la labor conjunta con el Ejecutivo.

“Han estado a la altura de las circunstancias”, precisó, y observó: “a veces, hay gente que, sin conocer, ha denostado el trabajo de cada uno de los concejales”.

Castelli advirtió a los flamantes ediles sobre el inicio de un “camino con muchos obstáculos”, y reconoció que seguramente “no tendrá muchas satisfacciones”.

“Cuando uno toma la decisión de estar en política, debe saber que los sinsabores seguramente serán más que los sabores. Eso conlleva una decisión de vida, una decisión que ha tomado cada uno de ustedes y los felicito. No es fácil tomar la decisión de exponerse a una campaña para lograr una banca y luego asumir el compromiso de llevarla adelante. Seguramente, cada uno de ustedes lo hará con mucha responsabilidad. Nos debemos a quienes nos votaron y a quienes no lo hicieron.

En el Ejecutivo y en este intendente van a encontrar a una persona abierta al diálogo y a la discusión, y no duden en pedir las reuniones o encuentros que sean necesarios, ya sea con el intendente o con los funcionarios. Pondré a disposición todo lo que sea necesario para que desempeñen sus cargos con honorabilidad”, expuso.

Finalmente, valoró el rol de la política como herramienta de cambio, e hizo hincapié en la necesidad de involucrarse.

“Se trata de tomar decisiones, estar a altura de la circunstancias y sortear obstáculos, pero para eso primero hay que involucrarse. Los felicito por haber tomado esa decisión. Ayer (por el jueves), cuando veía el discurso emotivo de Esteban Bullrich al renunciar a su banca de senador, decía una frase que creo es lo que como equipo político pensamos: “No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.

Nosotros tenemos que seguir teniendo esa actitud imprescindible, estando cerca del vecino, trabajar codo a codo, servir a este hermoso distrito, porque las transformaciones empiezan en estos lugares”, expresó.

Para concluir, pidió a los concejales y a la clase política mantener “actitudes imprescindibles porque seguramente, si así lo hacemos, este distrito seguirá creciendo y cada uno de ustedes, el día que dejen la banca, o cada uno de nosotros la responsabilidad que tiene, se irá tranquilo a su casa, por haber cumplido con esas actitudes. Y los que vengan van a seguir en el mismo camino”.