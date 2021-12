Situación de las finanzas municipales: “Están doblando con las puertas”, advirtió el concejal Stadler

El Jefe del Bloque del Frente de Todos criticó la aprobación, en la reciente sesión del HCD, de un crédito de 45 millones de pesos, a contraer a principio de mes y a pagar al fin del mismo mes. A este proyecto y a otro que autoriza al Intendente a no rendir parte de sus gastos de representación, los definió como “los últimos regalos que los concejales oficialistas salientes le hicieron, después años de obsecuencia absoluta”.

Además, el edil se refirió al reclamo por el regreso de la atención odontológica y oftalmológica al hospital de Puan. También, manifestó su preocupación por la falta de médicos en localidades del distrito.

Emiliano Stadler se mostró esperanzado al analizar el futuro funcionamiento del cuerpo deliberativo local.

“Auguramos la instalación de un mayor debate y esperamos ver más calidad a la hora de armar los expedientes, presentarlos y abordar temas complejos que requieren tiempo para su estudio. Las comisiones deben tener un mejor funcionamiento, que se haga un trabajo mucho más transparente, teniendo en cuenta los proyectos elaborados por la oposición. También, un espacio de mayor transparencia, cuestión que puede lograrse con la transmisión por streaming de las sesiones”, apuntó.

Crítica a los ediles de la oposición

Los concejales salientes, todos del oficialismo, fueron blanco de las críticas de Stadler quien les reprochó el hecho de haber aprobado todos los proyectos elevados por el Ejecutivo. “Son artífices de decisiones políticas, en algunos casos inacompañables”, fustigó.

-¿A qué se refiere con “inacompañables”?

Por ejemplo, votaron en favor de que el intendente no rinda el 20% de sus Gastos de Representación. Así sea un monto ínfimo, así sean centavos, el intendente debe dar el ejemplo y rendir absolutamente todo lo que gasta con los fondos públicos. Esto no pasa en otras partes, no sé cuál es el sentido de determinar esa medida.

Los seis concejales oficialistas que cumplieron su mandato convalidaron, el 29 de Enero de 2020, la declaración de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, de Salud, de Servicios Públicos y Sociales.

Lo mismo pasó con el pago de 11 millones de pesos con recursos públicos, para pagar intereses derivados de un mal desempeño del Ejecutivo.

Son concejales, cuyo poder de decisión impactó en la realidad de nuestro distrito. Algunos trabajaron arduamente, aunque no compartiéramos sus posturas. Otros no tuvieron tanta trascendencia.

Nueva conformación del Bloque de F.de T.: Stadler y Negrette tienen mandato hasta el 2023. El 10 de diciembre asumieron Franco Vissani y Anahí Rodríguez

-También se supo de la aprobación de un crédito por 45 millones de pesos

Sí, fue en la última sesión del año. Ese proyecto se suma al que le quita al Ejecutivo la obligación de rendir sus Gastos de Representación. Fueron ingresados al Concejo fuera del Orden del Día, es decir no estaba previsto su tratamiento.

El oficialismo autorizó contraer un crédito por 45 millones de pesos con el Banco Provincia. Lo toma a principio de mes y lo devuelve a fin del mismo mes, con el pago de intereses. Todo es un costo más para los puanenses porque se hace con fondos públicos. En este caso, el concejo funcionó como una escribanía, porque ellos mismos lo auto-aprobaron.

-¿Entonces ningún concejal tuvo tiempo de estudiarlo, ni ver la posibilidad de pedir un pase a comisión?

No, porque todo ocurrió en la misma sesión y nosotros no tenemos la mayoría. No lo llevaron ni al más mínimo debate.

-¿Desde su bloque, no tenían presunciones del pedido de ese crédito?

No, para nada. La solicitud ingresó fuera del Orden del Día. El oficialismo votó para que ingresara y luego también lo aprobó, siempre usando su mayoría. Así de sencillo. Esos son los últimos regalos que le hicieron los concejales salientes al Ejecutivo, después años de obsecuencia absoluta.

-¿Al menos los concejales oficialistas explicaron o argumentaron el por qué del ingreso de esta iniciativa?

-Hubiese sido lo lógico pero no ocurrió. El municipio tiene la necesidad financiera de endeudarse y los concejales lo autorizan. Nosotros lo vemos como un endeudamiento, ellos como una herramienta financiera. Si vos te endeudás a principio de mes, para pagar a fin de mes, es porque estás doblando con las puertas, como quien dice.

-Por lo que usted plantea, las finanzas viven una situación de emergencia

Esto es una señal de la situación del municipio. Son 45 millones de pesos para cubrir deficiencias de caja. Están a principio de mes y saben que no llegan. Esos fondos van a cubrir el enorme gasto en personal y en puestos políticos.

-¿Cómo analiza los cambios anunciados en el gabinete municipal?

A fin de año, le piden al Concejo Deliberante autorización para endeudar al municipio, porque no llegan a cubrir los sueldos, pero a fin de ese mismo mes pagan la deuda con los ingresos por coparticipación. A la vez, nombraron más cargos políticos. Por un lado se endeudan porque no llegas a pagar salarios, y por el otro nombran más cargos políticos. Esto es un acomodo, como consecuencia de los resultados eleccionarios, con las personas que quedaron fuera del nuevo organigrama del Concejo Deliberante y algunos más.

-¿Lo sorprendió que la concejal saliente Ángeles Viñao, ex presidente del bloque oficialista, fuera nombrada en un puesto político como titular del CIC?

No me sorprende, es más de lo mismo, es una característica de esta gestión engrosar la lista de puestos políticos. Además, tratan de sanear su interna. En el oficialismo existe una puja, por ende todos los puanenses pagarán más puestos políticos. En el oficialismo, vemos claramente tres corrientes, y estas últimas medidas tienen que ver con esa interna.

-¿La creación de esos puestos políticos debió pasar antes por el HCD?

Sí, es probable que tengamos una sesión para analizar los cambios en la estructura del organigrama municipal. Ya saben la postura que tenemos, lo vamos a analizar profundamente, si es que lo presentan en tiempo y forma. Y daremos a conocer públicamente nuestra posición, para que la gente sepa cuánto le costarán los nuevos cargos políticos, que no cobran lo mismo que un empleado municipal.

-Algunas de las novedades son la creación de la Dirección de Asuntos Institucionales y Gobierno Abierto y la Jefatura de Gabinete

La primera tiene que ver con la vinculación del municipio con las instituciones de las localidades, y con todas las políticas de comunicación, con la apertura de un gobierno transparente. Implica además un acercamiento hacia el vecino.

La figura de Jefe de Gabinete existe en municipalidades como la de Coronel Suárez, pero hablamos de otra estructura, mucho más grande.

El Jefe de Gabinete se reúne diariamente y organiza las actividades políticas, y trabaja en torno al rumbo que toman las distintas secretarías. Es un puesto político muy importante. No cualquiera puede ser Jefe de Gabinete, eso indica cuál es el lugar que ocupa su responsable en esta gestión.

-¿Cómo están ustedes como grupo político, hacia adentro? Ahora serán cuatro concejales?

Nos da muchísima fuerza. Al ser dos concejales nos era imposible abarcar todo, muchas veces no podíamos cumplir con la totalidad de los compromisos, creemos que ahora eso se va a remediar. Al ser cuatro, podemos dividir mejor las responsabilidades, estando más presentes ante las necesidades del vecino.

-El compromiso debe ser mayor para ustedes, cuando vemos que junto a Franco Vissani serán los dos únicos concejales representantes de la localidad de Puan

Es importante políticamente, pero no exento de responsabilidad. Se necesita de una presencia abarcativa y totalizadora. Vamos a llevar al HCD todas las inquietudes y problemáticas que se nos presenten. Los funcionarios municipales responsables de las decisiones deberán dar respuestas, y nosotros hacer preguntas y buscar soluciones.

-¿Qué opina de la vuelta del cargo de Delegado de Puan?

Franco Ebertz va a tener que dar respuesta a las necesidades que los concejales planteemos dentro del HCD. Va a ser muy enriquecedor.

-¿Qué pasó con el cambio en la traza del desagüe de Maltería? ¿Se finalizó?

Se está trabajando. Con nuestro bloque vamos a solicitarle a la Secretaría de Obras Públicas una visita a la obra, para hacer un seguimiento. Hablamos de un trabajo pedido desde hace mucho tiempo, y fue nuestro bloque el encargado de llevarlo al Concejo Deliberante.

-En el Hospital no hay servicio de oculista ni consultorio odontológico

También trasladamos esos temas al HCD. La respuesta del Ejecutivo fue que estaban esperando terminar unas obras de reparación, donde funcionaba el Hogar de Niñas. Todavía no tenemos respuesta. Lo volveremos a tratar en el recinto para buscarle una solución, y pedir que el Ejecutivo, en vez de gastar en más cargos políticos, invierta en un consultorio por ejemplo.

-Otra de las carencias tiene que ver con la falta de médicos. Bordenave fue la última de las localidades en quedar en esa condición.

En una reunión de comisión tuvimos un debate sobre este tema. Esto quedó inconcluso por el entonces Director del Ente de Salud Cristian Haag, que ahora es Jefe de Gabinete. No nos supo dar las respuestas para saber qué había pasado, por qué se había ido la médica y cómo lo resolverían. Es una de las tantas falencias que tiene esta gestión.

-Algo similar pasó con la doctora de Villa iris, una profesional oriunda del pueblo que, luego de trabajar un tiempo dentro del Ente de Salud, terminó aceptando una propuesta laboral en la Provincia de La Pampa.

No sé si sucede porque en esa provincia los sueldos sean mejores, me parece que, al compararlos con los de acá, la diferencia no es tanta. Sí creo que la situación pasa por los tratos y la forma de trabajar del Ente de Salud; al menos en el caso de Bordenave.

No pasa por un tema de dinero, hay otras cuestiones. El director del Ente de Salud nunca pudo aclarar lo que pasó.

-Se nos van los pocos médicos que hay, y a la vez hay que mantener el sistema de guardias del distrito que requiere de una cierta cantidad de profesionales…

Cuando comience el periodo de sesiones, vamos a esperar el llamado a sesión especial, vamos a comenzar a trabajar como bloque y a llevar las problemáticas de los vecinos ni bien arranquen las sesiones. Hay temas que necesitan solución.

Desde nuestro bloque queremos decirle a la gente es que siempre va a poder confiar en que nosotros, el Bloque de Concejales del Frente de Todos, si hay algo mal o no funciona, se lo vamos a decir. Nunca va a ocurrir desde el oficialismo, ya se vio en la emergencia, como sucedió con el pago de los intereses.