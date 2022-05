Piden al Municipio que explique cómo usó los recursos obtenidos por el remate de terrenos

La solicitud provino del bloque de concejales del Frente de Todos. Desde la oposición subrayaron que, desde hace años, se realiza ese tipo de subastas, lo que definieron como “una política local”. Y recomendaron la creación de un plan de acceso a la tierra para aquellos sectores sin recursos. Un pedido similar hicieron respecto del destino del dinero del Fondo Educativo.

El concejal y Jefe del Bloque del Frente de Todos, Emiliano Stadler comentó los puntos principales tratados en la sesión del 27 de abril pasado.

Fueron cuatro temas, que acompañaban leyes nacionales en relación al secreto bancario y la deuda externa, puntualmente para conocer aspectos de la llamada “fuga de capitales”, ocurrida en la gestión anterior. Esto se aprobó por unanimidad en el recinto deliberativo.

“Otro proyecto de resolución, fue el presentado por la concejal Paola Negrette, de Villa Iris. La edil del Frente de Todos, quien solicitó el apoyo a una ley que institucionaliza todas las demandas de la juventud. La Ley Nacional de Juventudes tiene media sanción y prevé la creación de comisiones nacionales. Nuestro Concejo Deliberante también aprobó por unanimidad esa ley para que sea tratada en la legislatura. Esto nos deja conformes porque son proyectos de Nación, y está bueno que acá por más que el gobierno local sea opositor, lo haya aprobado porque se dieron cuenta que son buenas leyes”, indicó Stadler.

-A más de un mes de la visita del Ministro de Seguridad Sergio Berni, y del anuncio de un fondo de 30 millones para el distrito de Puan, ustedes presentaron un pedido de informe al Ejecutivo para conocer los valores recibidos y la utilización de los mismos, ¿Ya llegó dinero de ese fondo de Seguridad?

Sabemos que parte del Fondo de Seguridad ya fue recibido porque están reparando seis móviles. Si cumplen con ese objetivo, la Provincia enviará seis patrulleros 0 km.

-También presentaron una Minuta de Comunicación solicitando un informe sobre los terrenos subastados, montos y destino de los fondos obtenidos.

Hace muchos años que se vienen subastando terrenos. Esta es una política local y el Ejecutivo de alguna forma podría crear un plan de acceso al terreno, tanto para los municipales como para la gente que no tiene los recursos para comprar uno. Sin embargo, el Ejecutivo toma la opción de subastarlo. Desde nuestro bloque queremos saber el destino de esos fondos.

-En el caso que ustedes fueran Gobierno, ¿Qué medida implementarían para la utilización de esos fondos?

Primeramente, para que el Municipio funcione, necesitaríamos equilibrar las finanzas, cuestión que sería muy difícil porque tiene un déficit de 300 millones de pesos. Estos son los primeros números que nos arroja el estudio de la Rendición de Cuentas.

En ese marco, nosotros pedimos información sobre los montos obtenidos de las subastas efectuadas en el 2021 y durante el corriente.

-¿Ese déficit corresponde al año pasado? ¿Ese monto se mantiene en rendiciones anteriores?

-Sí, y si uno revisa las rendiciones de cuentas anteriores, los montos son similares. En el 2020, año de la emergencia municipal, finalizaron con un déficit similar. Por eso, la gestión debe utilizar herramientas financieras como el endeudamiento con el Banco Provincia, en diciembre pasado. Después, hay solicitudes de adelanto de coparticipación o del tesoro provincial para pagar sueldos.

-¿Cómo cree que podría superarse esta situación en el Distrito?

Hay demasiada dependencia municipal y para salir de esa situación hace falta gestión. Como lo han hecho otros municipios, se debe potenciar el trabajo privado. Desarrollar las pymes y programas provinciales. Hay que gestionar mucho y esto no se hace en cuatro años, llevará tiempo. Se viene implementando una política de agrandar la cantidad de personal municipal desde hace 20 años, entonces, este barco, para virar, tardará hasta que acomode la situación financiera.

Por ejemplo, en Macachín, La Pampa, funcionan cooperativas y talleres municipales donde generan distintos productos y se producen ingresos.

-¿Qué respuesta obtuvieron sobre el pedido de informe acerca del destino del Fondo Educativo?

Sobre el proyecto del Fondo Educativo todavía no obtuvimos respuesta, era para que el Ejecutivo informe sobre los montos recibidos y cuál fue el destino que tuvieron. La ley que enmarca el Fondo Educativo, a nivel provincial, obliga a los Municipios del interior a destinar fondos a infraestructura escolar. Por eso, desde nuestro Bloque necesitamos controlar y saber el destino de ese dinero.

Esto surge a raíz de que, en el balance que mostró el Municipio, solo figura un gasto de 4 millones de pesos del Fondo Educativo cuando recibió alrededor de 64 millones.

-¿La Provincia no realiza controles?

No porque son fondos destinados por ley. La Provincia no envía fondos a voluntad sino que hay una ley por medio de la cual automáticamente se debitan y se giran los recursos a los municipios. Después, cada intendente sabe qué hará con ese dinero.

-Respecto al desvío del canal de desagües de Maltería, recordamos que había presentado un proyecto para que active la obra. ¿Ya está concluido?

Está en la etapa final y técnicamente quedó listo.

-¿Qué avances tuvo el proyecto en el que observaban deficiencias en el funcionamiento de las estaciones de bombeos del sistema cloacal?

Nosotros presentamos el estado de situación de las estaciones de bombeo, de los rebalses y cuestiones relacionadas con el mantenimiento. La respuesta del Ejecutivo fue que estaban en conocimiento.

Una novedad que tenemos, es que cuando presentamos el pedido de informe para que expliquen las causas de la no finalización de obras en las escuelas N° 7 de Darregueira, N° 9 de Bordenave y N° 1 de Puan, el único que nos respondió fue el Consejo Escolar. Primero, citaron al concejal Franco Vissani y luego a mí, después formalmente nos remitieron una nota en la cual responden que ellos no tienen ningún tipo de incidencia en la obra. El vínculo es entre Provincia y Ejecutivo Municipal. Esto demuestra que el Consejo no tiene ningún tipo de incidencia y que el Ejecutivo Municipal no respondió a nuestro pedido.

-¿Qué proyectos presentará su bloque en la sesión de mañana?

Dos minutas de comunicación. La primera, solicitando a la Intendencia el reacondicionamiento del ascensor municipal y la segunda, pidiendo información sobre la obra del Frigorífico de Bordenave.