Kicillof sobre la economía: “Vivimos una situación inédita”

El Gobernador Axel Kicillof, junto al intendente Facundo Castelli y acompañado por ministros de su gabinete, brindó una conferencia de prensa a medios locales.

Acerca de qué proyección económica realiza de aquí a fin de año, Kicillof se refirió a las consecuencias de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“La eficacia de las vacunas nos dieron un alivio también en el terreno económico, porque la actividad económica también se vio muy entorpecida. Durante el año pasado, recuperamos lo perdido en pandemia en término de producción. Se creció un 10 % cuando habíamos caído un 9% o sea que fue un impulso muy grande,” dijo.

“Obviamente, este año que era para abordar la mejora salarial y distributiva, pasó lo de la guerra en Europa que también es inédito. Hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para ver un conflicto de esta magnitud. Esto genera problemas con los precios de alimentos, de energía, con la variable financiera. Es una situación muy difícil de predecir,” admitió.

“Yo veía las estimaciones del Fondo Monetario y de los grandes organismos. Organismos que no han servido para nada. Si hubieran servido, no hubiéramos tenido estas dificultades. Problemas hay en todo el mundo, después le aplicaron sanciones a Rusia, donde no les dejan vender combustible, y en Alemania no hay gas. Entonces, estamos en una situación inédita,” calificó Kicillof.

“Acá debemos apostar a lo nuestro, producimos energía y tenemos muchas capacidades. A veces, es más difícil vivir en un país central donde hay conflictos, que en algunas localidades de nuestra provincia donde las actividades siguen.

Dificultades hay un montón, pero creo que hay que concentrar las fuerzas y no estar en esa guerra de trinchera a trinchera entre los políticos, sino brindar respuestas y soluciones,” consideró.

Programa Mi Escritura, Mi Casa

Kicillof expresó satisfacción al referirse al programa “Mi escritura, mi casa”.

“Hay gente que está esperando la escritura desde hace mucho tiempo, es una deuda que se tenía con muchísimos propietarios de la provincia que, habiendo accedido a una vivienda, no lograban concretar el trámite porque sale plata y a veces es arduo.

Lo hacemos gratuito y se convierte un bien de familia con lo cual no es embargable. Es un programa en conjunto con los municipios porque se debe hacer un trabajo territorial,” resaltó.

“Después, es una oportunidad para repasar con el intendente cómo se desarrollan las obras para la construcción de la Casa de la Provincia, las escuelas y el tema de los caminos y de las rutas,” agregó.

“Hay quienes denostan al Estado y a la dirigencia pero se ve que nunca estuvieron en Puan o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si no te gusta contratá a un privado, andá a una clínica o escuela privada. Todo eso está fenómeno, pero la verdad que para determinados sectores sociales y determinadas geografías de nuestra inmensa provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que llegar con el Estado para garantizar la posibilidad de desarrollo, generar valor y educación,” opinó el gobernador.

Rutas y caminos rurales

En otro tramo de la rueda de prensa, Kicillof se refirió al estado de las rutas.

“Sí hay mucho déficit, pero tenemos los planes de vialidad más grandes de los últimos tiempos. Pero por supuesto que no todo se puede hacer al mismo tiempo ni inmediatamente. Hoy hablé con el intendente y ya tenemos trabajos en caminos rurales. Si bien no pertenecen a la Provincia, nosotros aportamos fondos provinciales, a veces poniendo los materiales o haciendo la obra completa porque a los municipios los números no les da. Entonces, la Provincia aparece en auxilio para compensar esa situación,” explicó.

“En cuanto a las rutas troncales, tenemos un plan de asfaltado. Haremos un refuerzo más porque hay otro problema que es el uso irresponsable de las rutas. Hay camiones que transitan sobrecargados, por eso se necesita reforzar con balanzas y hacer cumplir la ley porque en poco tiempo una ruta nueva se rompe. El Estado debe cumplir con su responsabilidad y el privado también,” señaló.

Candidaturas

Al ser consultado sobre una posible candidatura a presidente, el Gobernador respondió: “Lo he visto por ahí escrito, pero la verdad que nosotros estamos tan concentrados en esta etapa difícil, en responder a los problemas de la gente, en la medida de nuestras posibilidades. Eso finalmente te convierte en un político genuinamente democrático”.

“En cuanto a las cuestiones de las candidaturas, yo formo parte de una fuerza política y ya se irán resolviendo. Nosotros vemos cómo hoy por minuto aparece un candidato a gobernador en la oposición. Tendrán sus motivos. Uno está abocado a dónde puede dar una mano a que ver en qué lugar de la boleta puede estar.

De todas maneras, eso que se llama la maldición del gobernador que no llega a presidente, es un problema de la Argentina que no tiene que ver con mi posición política, ni siquiera con mi trayectoria. Tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires, históricamente es muy depreciada. Nosotros le aportamos al producto nacional el 40 por ciento y recibimos el 20. Cuando no hay una ruta, una escuela, uno puede hacer el mejor esfuerzo, contar con un plan lo más federal posible, atento a las cuestiones del interior, pero a veces los recursos que necesitamos son mucho más que las necesidades que tenemos,” relató.

Castelli: “Coincido con el concepto de Estado presente”

En concordancia con Kicillof, el Intendente bregó por la importancia del Estado.

“En lugares como los nuestros no nos pueden hablar que el Estado no sirve. Nosotros somos el único prestador de salud. Tenemos colegios públicos, la policía es municipal y trabajamos con ella. Nosotros no le podemos decir a la gente que si no tiene determinada obra social, no los podemos atender.

El municipio está en distintos ámbitos, como salud, vivienda y caminos, pero a veces solo no puede hacerlo y necesita de la provincia,” admitió.

“Me siento orgulloso y satisfecho que un gobernador entienda la realidad del interior,” subrayó.

En este sentido, Castelli destacó la apertura de una escuela en Estela con una alumna de primaria.

“Tiene el mismo derecho que los 50 que van a la escuela pública en Puan,” reflexionó.