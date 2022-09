Margarita Stolbizer: “Debemos achicar la brecha entre el ciudadano común y el político”

La diputada nacional Margarita Stolbizer, líder del partido GEN, llegó a Puan en el marco de una recorrida por nuestra región, junto a la legisladora provincial Natalia Dziakowski y el ex concejal Rubén Ceminari, entre otros dirigentes y correligionarios.

Durante la conferencia de prensa que brindó en el Concejo Deliberante, también estuvo acompañada por el intendente Facundo Castelli y el presidente del HCD, Franco Intelisano.

Actualmente, Stolbizer forma parte del Bloque de Juntos por el Cambio e integra el interbloque de Encuentro Federal, junto a Emilio Monzó entre otros diputados nacionales.

En las últimas elecciones, como candidata, en las PASO se postuló en la lista encabezada por el neurocientífico Facundo Manes (UCR), compitiendo en la interna de Juntos con la nómina encabezada por Diego Santilli (PRO) quien finalmente resultó ganador.

Ya en las elecciones generales, con lista unificada, tras el triunfo de Juntos, Stolbizer accedió a una banca en el Congreso Nacional representando a la provincia de Buenos Aires.

En el Palacio Municipal. De izq. a der: Juan Carlos Antonelli; Diego Reyes, Rubén Ceminari, Margarita Stolbizer, Natalia Dziakowski, Damián Rossi (Pta Alta), Sebastián Marchese (B.Blanca), Ignacio Zabaleta y esposa (Guaminí),

Analía Rodríguez y Joaquín Girotti (B.Blanca)

Paz

Con un mensaje conciliador, el presidente del Concejo Deliberante, Franco Intelisano (Juntos), abrió la conferencia de prensa. “En estos momentos donde estamos con algunas dificultades, bregamos por la paz, trabajando y concientizándonos todos. La política es la que debe dar los ejemplos y los primeros pasos, a la democracia hay que cuidarla entre todos,” expresó al tiempo que agradeció la presencia del público y los medios de comunicación.

Intelisano y Castelli durante la conferencia de prensa realizada en el recinto del HCD

A su alocución, se sumó el intendente Facundo Castelli, quien luego de dar la bienvenida a Stolbizer, a los integrantes de GEN y a los medios, dijo: “Como decía Franco, en épocas difíciles primero debemos dar una señal de paz, de tranquilidad, de diálogo. Y obviamente, mantenernos presentes en los municipios gobernados por intendentes de “Juntos”, recuperar el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y ser gobierno a nivel nacional, porque la gente lo está necesitando”.

“Para eso debemos estar juntos, dando señales de unidad y trabajando en ese sentido. Después, dirimiremos nuestras internas en el lugar donde deben dirimirse. De acá al 2023, debemos estar más juntos que nunca para ser la opción que la gente está pidiendo.

Margarita en frases

-“Hacer esta visita en tiempos no electorales nos permite escuchar, ver qué está pasando y después, eso nos posibilita mejorar nuestra propuesta cuando llegue el momento de la elección. No estamos hoy en campaña electoral, pero política se hace siempre”.

-“Hay una crisis muy grande de credibilidad. En nuestro trabajo con consultoras y encuestas, el 80 por ciento de la población no cree en sus instituciones, esto es tremendamente grave. Y 8 de cada 10, no cree en su sistema de Justicia, cuando es la garantía final de los derechos de las personas. La mayoría no cree en los que somos sus representantes. Si hay un ámbito que está totalmente falto de credibilidad y de confianza es la política, y los partidos políticos. También el Congreso y los sindicatos”.

-“Hay que achicar la brecha entre el ciudadano común y el político. Debemos hacer que la gente nos vea más cercanos a sus problemas, a sus demandas. Hay que recuperar la política como instrumento”.

-“Son momentos tan difíciles que la antipolítica tiene posibilidades de ganar terreno”.

-“Si algo necesitamos para mejorar, es producir. Produciendo se genera empleo en todos los niveles y para producir, se necesitan inversiones. Para la inversión se necesita créditos, mejores impuestos y confianza, lo que se llama seguridad jurídica”.

-“Antes, cuando yo recorría la provincia, siempre el pedido era: hagan algo para que los chicos no se vayan del pueblo o si se iban a estudiar, para que vuelvan a su localidad. Ahora la pregunta es qué hacer para que los chicos no se vayan del país”.

-“Debemos recuperar la ejemplaridad, los jóvenes no están tan atentos a lo que decimos desde la escucha, sino que miran las cosas que hacemos y lamentablemente, en gran medida, el fracaso de la política tiene que ver con esto, con la perdida de ejemplaridad. En la medida que los jóvenes vean un país tan extraordinario como el nuestro, donde hay políticos muy ricos que no pueden explicar sus fortunas y gente cada vez más pobre, es difícil pensar que eso ofrezca una alternativa de futuro”.

-“Hay que poner en valor la recuperación ética de la Argentina para tratar de predicar con el ejemplo. Ahora, eso solo no nos sirve y no se arregla si no creamos condiciones que tienen que ver con la gestión de la política”.

-“Crear condiciones, tiene que ver con generar un país confiable y serio para que venga gente a invertir. Hoy el argentino que tiene plata se la lleva afuera y el de afuera, en lugar de venir acá, se va a invertir a Chile o a Uruguay”.

-“En algún momento tenemos que discutir, así se necesite un año entero, para tener un sistema impositivo generando previsibilidad a la Argentina durante mucho tiempo. Nuestro sistema de impuestos se ha generado con parches para hacer demagogia cuando hay que bajarlos o para resolver los problemas de caja. Así se crean impuestos nuevos como transitorios, pero después terminan siendo permanentes. Debemos generar un sistema previsible para los próximos 30 o 50 años”.