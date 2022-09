Piden mayor claridad en el otorgamiento de becas y en la venta de terrenos del Estado

Una iniciativa del concejal Diego Reyes e impulsada en su momento por la Dra. Florencia Griffiths, fue rechazada por mayoría, durante una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante. Se trata del pedido de reapertura de las Casas del Estudiante, en las ciudades de Bahía Blanca y La Plata.

Consultado acerca de los argumentos esgrimidos por los concejales que decidieron votar en contra de esta moción, Reyes explicó que se basaron en la existencia de un sistema de becas. También, explicaron que en una ocasión existieron problemas de disciplina.

“Yo sostengo que cada uno de los temas (becas y casa del estudiante) no excluye al otro.

Además, el costo de los alquileres se ha elevado muchísimo. Si el problema es mantener la disciplina, debe solucionarse apelando a la responsabilidad del encargado de controlar que las normas de convivencia se cumplan.

No podemos castigar a los estudiantes del 2023 por algo que hicieron los de 2020. La posibilidad de ingresar a estos establecimientos debe estar siempre, con normas claras, y si alguien no las cumple, que se vuelva a la casa”, aseveró Reyes.

El edil del bloque de Juntos, se mostró en favor de valorizar un sistema donde se premie a quienes hacen las cosas bien.

“No es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, los jóvenes que desean estudiar y no cuentan con las posibilidades económicas tiene que tener su oportunidad.

El miércoles pasado presentamos una minuta de comunicación, solicitando al Ejecutivo que nos eleven un informe con la cantidad de becas otorgadas, los nombres de los becados, el monto que recibe cada uno, la fecha de la transferencia, el protocolo para otorgarlas y controlarlas, el seguimiento socioeconómico de cada caso y los requisitos para mantener el beneficio”, consideró.

Para Reyes, no debe confundirse “ayuda social” con “beca”.

“Supongamos que un estudiante del secundario tiene una beca, y todos los años se lleva siete materias. Nadie discute que ese chico pueda necesitar una ayuda social, pero no una beca. La beca debe tener una contraprestación académica, porque de lo contrario, estamos incluyendo en el presupuesto de educación, algo que termina siendo ayuda social”, indicó y aclaró que concejales del bloque oficialista pidieron que en la respuesta de la minuta de comunicación se omita el nombre de los becados para preservar sus identidades.

“Este tema es muy importante, no debemos confundirnos. Una beca es para el chico que quiere estudiar y hay que ayudarlo. Para los demás es ayuda social.

Venta de terrenos

Desde hace un tiempo, en las sesiones del Concejo Deliberante, suele aprobarse la venta de terrenos municipales.

“Esta bien la medida, sobre todo pensando en la posibilidad de fomentar la construcción. Pero hay una segunda lectura porque a la par estamos descapitalizando al Estado, si lo obtenido con esas ventas, van a gastos operativos o corrientes.

Lo que propone nuestro Proyecto de Ordenanza es que el dinero obtenido por la operación inmobiliaria, incluidos dentro del rubro bienes de capital, se use para hacer obras de infraestructura, por ejemplo, en zonas donde poseemos terrenos. Si hay una quinta de cinco hectáreas, con todas las parcelas vendidas, podés aportarle cordón cuneta, electricidad o gas. Y a futuro vas a tener más terrenos con valor agregado, habrás logrado recapitalizar al Estado”, concluyó.

“Cuando me preguntan si estoy o no de acuerdo con la gestión de Facundo Castelli, soy muy respetuoso. No lo estoy, soy crítico, pero él fue elegido para tomar decisiones. Ahora, si se venden bienes del Estado, es decisión del concejal ponerle un freno. No se pueden vender terrenos públicos para que una gestión los use en gastos operativos.

Un error que percibí en la última rendición de cuentas es que la venta de terrenos no se contabilizaba como “ingresos de bienes de capital”, se asentaba como “ingresos corrientes”.

El ingreso de capital surge de la venta de un determinado bien. Si tenés muchos ingresos de capital y no tenés gastos en capital, estas achicando el Estado.

Es como si en tu casa, hoy vendés el auto y mañana otra cosa, y no comprás nada. Cada vez tendrás menos capital. El Estado debe controlar que no sucedan estas cosas.

-¿Le aprobaron el proyecto?

No.

-¿Qué argumentos le dieron?

No me lo aprobaron…

Como pasó eso, pedí que cuando entre un pedido para autorizar la venta de bienes, se registre contablemente como se debe. Quiero ver en la rendición de cuentas todo el dinero obtenido por la venta de bienes de capital. Y cuánto dinero hay de gastos en capital. De ese modo, veremos si el Estado se capitalizó o se descapitalizó.